Busan mở rộng hợp tác với TP.HCM về cảng biển, đóng tàu và du lịch

(VTC News) -

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thị trưởng thành phố Busan Park Heong Joon - Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Thị trưởng Park Heong-joon cam kết Busan sẽ phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và các tỉnh, thành của Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực có thế mạnh như cảng biển, đóng tàu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và du lịch, góp phần phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

Thị trưởng Park khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hơn 14.000 công dân Việt Nam đang sinh sống tại thành phố, qua đó giúp cộng đồng người Việt hòa nhập sâu rộng và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Busan

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những thành tựu phát triển của Busan - trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Hàn Quốc và cảng biển lớn thứ năm thế giới, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền thành phố đối với hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Ông đề nghị Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển, đóng tàu - thế mạnh của Busan - và quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt tại đây

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện từ 2022, trở thành đối tác hàng đầu của nhau tại khu vực. Hai bên đang phối hợp thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030, theo hướng cân bằng và bền vững