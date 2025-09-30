Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ

(VTC News) -

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể.

Tại đại hội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định chỉ định các ông, bà: Trần Duy Đông, Bùi Văn Quang, Bùi Đức Hinh, Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Bộ Chính trị giao ông Phong tiếp tục chỉ đạo đến phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Ông Trương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Ông Trương Quốc Huy, sinh ngày 19/6/1970; quê quán thị trấn Lâm, tỉnh Nam Định (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Cử nhân Kinh tế lao động, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; trình độ Lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Trương Quốc Huy từng giữ các chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai tỉnh Nghệ An; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Từ tháng 9/2015-12/2016, ông Trương Quốc Huy đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Nam (từ tháng 5/2016), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phân Xi măng Vicem Bút Sơn.

Từ tháng 12/2016-10/2019, ông Trương Quốc Huy là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Từ tháng 12/2019-9/2020, ông Trương Quốc Huy giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Duy Tiên.

Từ tháng 9/2020 đến 3/2025, ông Trương Quốc Huy đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Tháng 3/2025, ông Trương Quốc Huy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam.

Từ tháng 6/2025, ông Trương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình sau hợp nhất.