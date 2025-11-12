Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Jordan

Chuyến thăm của Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein diễn ra ngày 12-13/11, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Quốc vương Jordan. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025).
Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Nhà nước Trung Đông đến thăm Việt Nam sau 9 năm. Chuyến thăm đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đứng trên bục danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein cúi chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thiết lập quan hệ song phương ngày 9/8/1980, Việt Nam và Jordan có quan hệ hữu nghị và nhiều tiềm năng hợp tác. Về kinh tế - thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 188 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 95%, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, thủy sản, sản phẩm điện tử, hàng tiêu dùng và nhập khẩu chủ yếu các sản phẩm dệt may, phân bón, hóa chất.
Về đầu tư, tính đến hết tháng 9/2025, Jordan có 5 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1 triệu USD, đứng thứ 109 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, mang đến cơ hội thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Jordan tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả, đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Thông qua chuyến thăm, Jordan cũng mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tất cả lĩnh vực, góp phần triển khai Tầm nhìn hiện đại hóa kinh tế của Jordan trong bối cảnh nhiều nước Trung Đông đang đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi hội đàm.
Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein tại buổi hội đàm.
