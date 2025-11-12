Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Jordan

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, mang đến cơ hội thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Jordan tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả, đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Thông qua chuyến thăm, Jordan cũng mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tất cả lĩnh vực, góp phần triển khai Tầm nhìn hiện đại hóa kinh tế của Jordan trong bối cảnh nhiều nước Trung Đông đang đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam.