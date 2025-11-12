Hôm nay, Quốc vương Jordan thăm chính thức Việt Nam

Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sinh năm 1962. Ông từng học tại Học viện Quân đội Hoàng gia Sandhurt, Anh (1980), Cao đẳng Pembroke, Đại học Oxford, Anh (1982), Đại học Georgetown, Mỹ (1987-1989).

Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein.

Trong giai đoạn 1981-1993, ông phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Jordan rồi giữ chức Phó Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Jordan từ 1993-1994, sau đó trở thành Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Jordan trong giai đoạn 1994 - 1999. Ông là Quốc vương Jordan từ năm 1999 tới nay.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Quốc vương Jordan. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025).

“Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm”, Đại sứ Việt Nam tại UAE kiêm nhiệm tại Jordan Nguyễn Thanh Diệp chia sẻ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp kỳ vọng qua chuyến thăm này, quan hệ Việt Nam - Jordan sẽ tạo đột phá trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới. Trong đó có việc thúc đẩy kim ngạch thương mại đạt 500 triệu USD đến năm 2030 và 1 tỷ USD đến năm 2035, cũng như tăng cường hợp tác về an ninh lương thực.

Hiện tại, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Jordan nông sản, thủy sản, sản phẩm điện tử và linh kiện, vải, sản phẩm hóa chất, gỗ, nhựa, thiết bị, phụ tùng và nhập khẩu sản phẩm dệt may, phân bón và hóa chất. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Jordan năm 2024 đạt 188,138 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 180,526 triệu USD.

Về đầu tư, tính đến tháng 9/2025, Jordan có 5 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 1 triệu USD, xếp thứ 108 trên 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam hiện chưa có dự án đầu tư nào tại Jordan.

Về chính trị - ngoại giao, hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao trong nhiều thời kỳ. Hai nước chưa thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị và Ủy ban hỗn hợp, song vẫn duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, bao gồm: Hiệp định về vận chuyển hàng không (11/1994) và Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hashemite Jordan về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại (23/3/1997).

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp cho biết: “Qua các cuộc tiếp xúc với Lãnh đạo Việt Nam trước đây, Quốc vương Jordan bày tỏ ấn tượng rất tích cực về đất nước và con người Việt Nam; ca ngợi nhân dân Việt Nam cần cù, chịu khó, ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam. Quốc vương Jordan mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước, cả về chính trị, kinh tế và xã hội”.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương Jordan sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, chứng kiến lễ ký các văn kiện; hội kiến các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam; phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Jordan, dự Trao đổi bàn tròn doanh nghiệp dệt may; đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.