Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei

Chuyến thăm của Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah diễn ra ngày 30/11-2/12, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Việt Nam và Brunei chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29/2/1992. Trong hơn ba thập niên qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất.
Trên hành trình đó, năm 2019 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Brunei khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đến Việt Nam vào tháng 3/2019.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đứng trên bục danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah cúi chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Brunei lên thành Đối tác toàn diện là bước tiến hết sức quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình cả về lượng và chất trong quan hệ song phương, thể hiện quyết tâm chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, phù hợp với bối cảnh tình hình mới cũng như xu thế chung của khu vực và quốc tế.
Kể từ đó, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei đã có nhiều bước phát triển trên các trụ cột chính là chính trị - an ninh, thương mại - đầu tư và ngoại giao nhân dân. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc; ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Cùng với đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Brunei cũng tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước. Hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước cũng đạt nhiều kết quả tích cực thông qua việc triển khai các Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng và hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.
Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi hội đàm.
Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tại buổi hội đàm.
