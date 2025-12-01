Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei

Kể từ đó, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei đã có nhiều bước phát triển trên các trụ cột chính là chính trị - an ninh, thương mại - đầu tư và ngoại giao nhân dân. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc; ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.