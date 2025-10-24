Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Từ năm 2017 đến nay, ông António Guterres là Tổng Thư ký của Liên hợp quốc (người thứ chín giữ vị trí này kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập). Ông António Guterres có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, từng xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trên cương vị Tổng Thư ký, ông luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc trên mọi lĩnh vực.