Chiều 24/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam.
Trong chuyến thăm từ ngày 24 đến ngày 25/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (mang tên Công ước Hà Nội) với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai".
Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại lễ đón.
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sinh năm 1949, quốc tịch Bồ Đào Nha. Ông có bằng Kỹ sư, Học viện Instituto Superior Tecnico. Ông biết các ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
Từ năm 2017 đến nay, ông António Guterres là Tổng Thư ký của Liên hợp quốc (người thứ chín giữ vị trí này kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập). Ông António Guterres có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, từng xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trên cương vị Tổng Thư ký, ông luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc trên mọi lĩnh vực.
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bước vào hội đàm.
Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi hội đàm.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại buổi hội đàm.
