Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Angola

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Tete Antonio; lãnh đạo Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA); Đại sứ, đại biện các nước trong đoàn ngoại giao; bạn bè sở tại cùng khoảng 400 đại diện cộng đồng Việt Nam ở Angola.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với hai đất nước anh em, đặc biệt là tổ chức long trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, chuyến thăm đầu tiên đến Angola của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau gần 20 năm và vào thời điểm hai nước đang tổ chức kỷ niệm các sự kiện quan trọng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định tình hữu nghị và đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Angola khởi nguồn từ trong giai đoạn đấu tranh, giải phóng dân tộc của hai nước, được đặt nền móng qua các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA) Antonio Agostinho Neto, "vị lãnh tụ bất tử" của nhân dân Angola, đến Việt Nam tháng 8/1971 và chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - "vị tướng của hòa bình" đến Angola tháng 12/1980.

Trong những thời điểm khó khăn nhất, Việt Nam và Angola luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, xây dựng và tái thiết đất nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Tete Antonio phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Năm 1975 là một mốc son lịch sử đối với cả hai nước khi Việt Nam hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Angola chính thức trở thành quốc gia độc lập.

Một dấu mốc đặc biệt đáng nhớ và minh chứng cho sự chân thành, tin cậy trong quan hệ hai nước là ngày 12/11/1975, chỉ 1 ngày sau khi Angola tuyên bố độc lập, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sự kiện này đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt trên cơ sở cùng sẻ chia những giá trị về độc lập, tự do và phát triển. Từ đó tới nay, mối quan hệ đó liên tục được củng cố và phát triển dựa trên cơ sở tin cậy chính trị và tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Tặng kỷ niệm chương cho những đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Angola.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: "Ngày hôm nay sau 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao chúng ta vui mừng được chứng kiến sự vươn lên của mỗi nước trở thành những quốc gia có vị thế, có tiếng nói ngày càng quan trọng tại mỗi khu vực và trên thế giới cũng như sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, đến kinh tế, văn hóa, giáo dục y tế và giao lưu nhân dân."

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thành Sơn nhấn mạnh, thực tế trong suốt nửa thế kỷ qua đã chứng minh khoảng cách địa lý chưa bao giờ có thể ngăn cản được tình cảm gắn bó giữa người dân của hai nước.

Từ 11 chuyên gia nông nghiệp y tế đầu tiên đến Angola vào cuối những năm 70 đến nay đã có hàng chục ngàn thầy giáo, bác sỹ, đông đảo bà con người Việt đến làm ăn sinh sống, làm việc tại các trường học, các cơ sở y tế, trang trại, các công trình xây dựng đã bám trụ cùng nhân dân Angola ngay cả trong những lúc khó khăn và có những đóng góp tích cực đầy tự hào cho quá trình tái thiết và phát triển Angola.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao kỷ niệm chương cho các chuyên gia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường đến Angola lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thống nhất những định hướng phát triển của quan hệ song phương trong thời gian tới; đồng thời cũng khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với việc không ngừng vun đắp quan hệ hợp tác với Angola nói riêng, và với châu Phi nói chung và là minh chứng cho chính sách đối ngoại sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam và Angola, với nền tảng hữu nghị vững chắc trong suốt 50 năm qua, hoàn toàn có cơ sở để đưa quan hệ song phương lên những tầm cao mới - thực chất, hiệu quả và bền chặt hơn - xây dựng mối quan hệ "Đối tác hợp tác cùng phát triển" trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao hai nước, quyết tâm chính trị cao và tinh thần hợp tác chân thành, cùng có lợi, sự ủng hộ, phối hợp tích cực, hiệu quả của bạn bè, đối tác quốc tế, quan hệ Việt Nam - Angola sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở cả hai khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Bày tỏ vinh dự và xúc động được phát biểu tại buổi lễ trang trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Angola và Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Angola Tete Antonio cho biết, trải qua nửa thế kỷ hai nước Angola và Việt Nam đã xây dựng nên mối quan hệ tin cậy và gắn bó, dựa trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác hữu nghị.

Bộ trưởng Tete Antonio khẳng định những tình cảm gắn bó ấy được tôi luyện trong ngọn lửa đấu tranh vì độc lập và tự do; nhấn mạnh trong những thời khắc cam go nhất của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Agostinho Neto và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân hai nước Angola và Việt Nam đã chung lý tưởng, kiên cường chống lại ách đô hộ thực dân.

Sự dũng cảm và bền bỉ của nhân dân Việt Nam đã truyền cảm hứng sâu sắc cho nhân dân Angola, và chiến thắng của Việt Nam đã khẳng định ý chí không khuất phục của một dân tộc khát khao độc lập.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chụp ảnh cùng các đại biểu.

Chỉ rõ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Cộng hòa Angola, hợp tác song phương đã không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng Ngoại giao Angola bày tỏ trân trọng ghi nhận và biết ơn sự hỗ trợ quý báu của phía Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và y tế, cũng như những đóng góp to lớn của các chuyên gia Angola được đào tạo tại Việt Nam.

Nhìn về tương lai, ông Tete Antonio cho rằng cả hai nước càng có thêm động lực để tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược; cần cùng nhau tìm kiếm và khai thác những cơ hội mới trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ; đồng thời, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy du lịch và kết nối doanh nghiệp hai nước, nhằm khai mở tiềm năng hợp tác toàn diện.

Bộ trưởng Tete Antonio nhấn mạnh Angola đặc biệt coi trọng chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường lần này, như một minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và cam kết cùng chung tay tiếp tục vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Angola.

Ông Tete Antonio khẳng định Angola và Việt Nam sẽ cùng hướng đến một thế giới hòa bình, thịnh vượng; cùng tin tưởng vào chủ nghĩa đa phương và giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình. Trên diễn đàn quốc tế, hai nước sẽ luôn là những người bạn đồng hành tin cậy, bảo vệ lợi ích của các quốc gia đang phát triển và thúc đẩy ổn định toàn cầu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Angola, đã trao tặng kỷ niệm chương cho một số chuyên gia y tế và giáo dục Việt Nam để ghi nhận những đóng góp quan trọng, hiệu quả cho sự phát triển của Angola, cũng như quan hệ hai nước.