Chủ tịch nước đến New York tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Vào lúc 19h15 chiều 21/9 theo giờ địa phương (sáng 22/9 theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế J.F Kennedy có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ

Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập; đồng thời chuyến công tác cũng đánh dấu 2 năm Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hoá quan hệ.

Sau gần 50 năm, quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Liên hợp quốc đã luôn đồng hành cùng Việt Nam từ giai đoạn tái thiết đất nước, phục hồi sau chiến tranh, đến thời kỳ phá thế bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả mà Đại hội Đảng lần thứ XIII và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã đề ra, trong đó có Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cũng như Kết luận số 125-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Với những nỗ lực bền bỉ đóng góp vào các sứ mệnh cao cả của Liên hợp quốc thời gian qua, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.

Theo lịch trình, Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc, có các bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 và Sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu, qua đó truyền tải thông điệp khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong khi đó, sau 30 năm bình thường hoá quan hệ và 2 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tăng chất chiến lược trong hợp tác giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là các cơ chế của ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong việc ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Hoa Kỳ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu, dự buổi gặp gỡ giữa các cựu chiến binh Việt Nam – Hoa Kỳ, gặp mặt cán, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt; cũng như chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York nhằm khẳng định chủ trương coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ, đặc biệt về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.