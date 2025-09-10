Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Chuyến thăm cấp nhà nước của Toàn quyền Australia và Phu quân tới Việt Nam diễn ra từ 9-12/9, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.
Chuyến thăm của Toàn quyền Australia có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn 1,5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn đứng trên bục danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn cúi chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Australia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Hai nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023.
Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.
Australia là một trong những đối tác song phương cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3/2025, Australia công bố ODA cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025-2026 là 96,6 triệu AUD (hơn 63 triệu USD). Trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tổng hỗ trợ ODA của Australia cho Việt Nam lên tới hơn 3 tỷ AUD (hơn 1,97 tỷ USD).
Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam đạt gần 500.000 người năm 2024, là một trong 10 thị trường hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Cộng đồng người Việt Nam ở Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng gốc nước ngoài ở sở tại.
Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi hội đàm.
Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại buổi hội đàm.
