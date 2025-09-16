Chủ tịch nước Lương Cường dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80

Từ ngày 21 - 24/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 (UNGA-80) sẽ hoạt động trong vòng một năm, đến ngày 8/9/2026, với chủ đề xuyên suốt “Gắn kết cùng nhau để tốt hơn”. Chủ đề này phản ánh mong muốn thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương, hòa bình, an ninh, phát triển và bảo vệ nhân quyền.

Tâm điểm của khóa họp sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ ngày 22 đến 30/9, với sự tham dự của lãnh đạo và quan chức cấp cao từ tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 diễn ra vào đúng thời điểm Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập. Giới quan sát kỳ vọng Đại hội đồng khóa 80 với vai trò là cơ quan hoạch định chính sách chính của Liên hợp quốc sẽ góp phần thúc đẩy cải cách tổ chức theo hướng nhanh nhạy, hiệu quả, minh bạch và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu toàn cầu.