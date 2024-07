Chủ tịch nước: Bộ Công an cần tiếp tục đi đầu trong phòng, chống tham nhũng

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Bộ Công an)

"Tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính.

Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế về an ninh, mở rộng không gian sinh tồn, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Theo Chủ tịch nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung củng cố thế trận An ninh Nhân dân, nền An ninh Nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở "thế trận lòng dân" vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hàng ngày, theo đúng lời Bác dạy, "việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh".

"Không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội Nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, của Nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc", Chủ tịch nước Tô Lâm quán triệt.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương sớm cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Vẫn theo yêu cầu của Chủ tịch nước, Đảng ủy Công an Trung ương luôn quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, tiếp tục là một trong số cấp ủy gương mẫu, đi đầu tiêu biểu, toàn diện trong hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy những điểm sáng, thành tích đạt được, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Bộ Công an)

Cùng với việc trở thành Đảng bộ kiểu mẫu, Thủ tướng lưu ý Đảng ủy Công an Trung ương chủ động nắm, dự báo tốt tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với diễn biến của tình hình thế giới.

Thủ tướng cũng lưu ý, Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường hợp tác quốc tế và đối ngoại công an…