12 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025

1. Sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 1/7/2025, TP.HCM, Bình Dương cùng Bà Rịa - Vũng Tàu đã sáp nhập và thực hiện mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị và liên kết vùng của Thành phố trong giai đoạn mới. Đây được xem là bước cải cách quan trọng về tổ chức bộ máy và phương thức quản trị.

Sau sáp nhập, TP.HCM có diện tích hơn 6.772km², dân số trên 14 triệu người.

Trên nền tảng không gian được mở rộng, Thành phố xác lập mô hình phát triển “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, thể hiện tư duy phát triển tổng thể, phân vai rõ ràng giữa các khu vực, phát huy tối đa lợi thế so sánh, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng phía Nam.

2. Triệu con tim hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của TP.HCM, khi thành phố và cả nước chào đón kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Sự kiện cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM tổ chức.

Hàng loạt hoạt động diễn ra tại các địa điểm như Công viên Bến Bạch Đằng, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và các khu vực phụ cận, với các sự kiện đặc sắc cùng nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động dành cho gia đình chính sách và cá nhân có công…

Triệu con tim hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tháng 4/2025, được xem là sự kiện lớn, đặc biệt và tập hợp được đông đảo nhân dân chưa từng có kể từ khi đất nước thống nhất ở TP.HCM.

Sự kiện diễn ra với sự tham gia của nhiều lực lượng, đơn vị ở trung ương và TP.HCM. Nhưng, nòng cốt để làm nên thành công chính là nhân dân - với hàng triệu con tim hướng về ngày hội 50 năm thống nhất non sông.

Tại sự kiện, TP.HCM đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, do đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong phòng chống đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, xã hội, góp phần sự xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

3. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 13/10 - 15/102025, TP.HCM tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh Thành phố vừa hoàn thành việc sáp nhập, mở rộng không gian phát triển và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra những yêu cầu mới về tầm nhìn, tư duy và phương thức lãnh đạo.

Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

TP.HCM tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thống nhất 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025 - 2030 về kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Đáng chú ý là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD...

Đại hội cũng thống nhất 3 chương trình trọng điểm, đột phá của TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực.

4. Nhanh chóng đề xuất sửa đổi NQ Quốc hội, hoàn thiện NQ HĐND TP.HCM tạo động lực mạnh mẽ phát triển trong giai đoạn mới

Sau cột mốc sáp nhập mang tính lịch sử, TP.HCM ngay lập tức bắt tay vào nhiệm vụ cấp thiết: kiến tạo “bộ khung” vững chắc để cỗ máy siêu đô thị vận hành ổn định, hiệu quả; tạo động lực mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển mới.

Tâm điểm là việc Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết 260 (thay thế Nghị quyết 98), được xác định là “cơ hội kim cương” để tạo đột phá thể chế, thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đây thực sự là một “đường băng thể chế” rộng mở, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm qua.

NQ 260 đã mở ra một hành lang pháp lý thoáng rộng, đánh dấu bước chuyển mình căn bản từ tư duy “xin cơ chế thí điểm” sang thế chủ động được “trao quyền và tự chịu trách nhiệm”.

HĐND TP.HCM mới cũng đã tập trung tổ chức các kỳ họp chuyên đề với quy trình gọn, ban hành nghị quyết kịp thời, bảo đảm không phát sinh khoảng trống pháp lý, đồng thời rà soát và thay thế phần lớn nghị quyết cũ để áp dụng thống nhất. 7 kỳ họp chuyên đề đã được tổ chức sau sáp nhập, ban hành 247 nghị quyết.

5 Nhân dân tích cực hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ TP.HCM trong thực hiện an sinh xã hội, thể hiện nét đẹp của Thành phố nghĩa tình

Thành phố nghĩa tình với chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực.

Người dân TP.HCM gửi tất cả tấm lòng cho miền Trung trong đợt lũ lịch sử tháng 11.

Đặc biệt, với tinh thần “TP.HCM- Vì cả nước, cùng cả nước”, nhân dân Thành phố đã tích cực đóng góp sức người, sức của với hơn 340 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung và miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra trong năm 2025, lan tỏa mạnh mẽ phẩm chất nghĩa tình của người dân Thành phố mang tên Bác.

Đáng chú ý là dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo, một bước ngoặt lịch sử được hoàn thành vượt tiến độ và hòa lưới ngày 1/9/2025, mang nguồn điện ổn định cho hơn 12.000 cư dân.

6. Kinh tế TP.HCM phát triển mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của TP.HCM. Không chỉ là năm khép lại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đây còn là năm Thành phố định hình không gian phát triển mới với mô hình “3 vùng, 3 hành lang, 1 đặc khu và 5 trụ cột” sau khi hoàn tất việc sáp nhập.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố đạt 8,03%, tổng giá trị GRDP ước đạt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD, gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước.

Kinh tế TP.HCM phát triển mạnh mẽ năm 2025.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 800.043 tỷ đồng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 8,16 tỷ USD. Thành lập mới 59.750 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký và bổ sung đạt hơn 2 triệu tỷ đồng.

Một điểm nhấn mang ý nghĩa chiến lược là việc Chính phủ công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

7. Khánh thành, khởi công hàng loạt công trình dự án trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM với hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông và chỉnh trang đô thị được khánh thành, đưa vào hoạt động, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, văn minh.

Thành phố đã khánh thành và thực hiện hàng loạt dự án trọng điểm, như Dự án thành phần 1 thuộc đường Vành đai 3; Chỉnh trang trục đường Thùy Vân và Quảng trường Thùy Vân; ba bệnh viện cửa ngõ của Thành phố với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng...

Một năm với loạt công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công.

Đặc biệt, là việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia đầu tư trực tiếp của khu vực tư nhân. Công trình không chỉ thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của TP.HCM, mà còn là kết quả cụ thể của việc triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

8. Du lịch TP.HCM bứt phá toàn diện - nâng tầm quốc tế

Không chỉ phục hồi mạnh mẽ, du lịch TP.HCM đã vươn lên giữ vai trò ngành dịch vụ mũi nhọn, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở, hội nhập ngày càng sâu rộng.

Lượng khách quốc tế tăng từ 6,1 triệu lên 8,5 triệu lượt, doanh thu du lịch lên 260.000 tỷ đồng, chiếm hơn một phần ba quy mô du lịch cả nước.

Du lịch TP.HCM bứt phá toàn diện - nâng tầm quốc tế.

Lần đầu tiên, bốn sự kiện lớn gồm Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các TP toàn cầu lần thứ 12, Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế và Diễn đàn Xuất khẩu TP.HCM được tổ chức đồng thời, hình thành Tuần lễ Kinh tế - Du lịch quốc tế.

Trong đó, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM đã thu hút 46.000 lượt khách tham quan và tạo ra hơn 20.000 cuộc hẹn giao thương.

Du lịch TP HCM còn ghi dấu ấn bằng hàng loạt giải thưởng quốc tế uy tín tại TPO Best Awards, World Travel Awards và International Business Awards, củng cố hình ảnh Thành phố là trung tâm tổ chức sự kiện, điểm đến năng động, sáng tạo và có sức cạnh tranh hàng đầu.

9. TP.HCM đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiên phong trong triển khai trường học số, bệnh viện số

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển chiến lược của TP.HCM trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở đầu quá trình triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Dấu mốc tiêu biểu là đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh, khẳng định vị thế đầu tàu quốc gia, khi chiếm hơn 50% số lượng startup cả nước, quy tụ trên 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng 18 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 55 cơ sở ươm tạo, gần 200 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và nhiều không gian sáng tạo mở.

Giá trị hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM đứng thứ ba Đông Nam Á, đạt 5,2 tỷ USD, xếp hạng 110/1.000 thành phố có hệ sinh thái năng động nhất thế giới.

TP.HCM thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, G42, Siemens, Qualcomm, Marvell... chọn làm địa điểm đặt trung tâm R&D, góp phần hình thành mạng lưới tri thức - công nghệ mang tầm quốc tế.

Chuyển đổi số trong y tế, giáo dục được triển khai thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả trực tiếp cho người dân.

10. Hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, sâu đậm;TP.HCM được UNESCO công nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh”

Các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao đã góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự phát triển của Thành phố và đất nước, điểm nhấn là các sự kiện trọng đại như A50, A80 và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Văn học nghệ thuật TP.HCM nổi bật với chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm, tiêu biểu là việc vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật giai đoạn 1975-2025. Chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa thấy hiệu quả rõ nét qua sự bùng nổ của các concert, đại nhạc hội và doanh thu điện ảnh với 11 phim Việt đạt mốc trăm tỷ.

Báo chí Thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trú đóng trên địa bàn Thành phố đã kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Thể thao một lần nữa khẳng định vai trò đầu tàu cả nước. Đặc biệt, màn đồng diễn Vovinam với số lượng học sinh tham gia đông nhất thế giới đã được Guinness công nhận, tạo hiệu ứng mạnh về thể thao học đường.

Năm 2025, TP.HCM được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh” đầu tiên của Đông Nam Á. Danh hiệu ghi nhận năng lực sáng tạo của Thành phố với 935 doanh nghiệp, hơn 9.000 lao động trong lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp điện ảnh.

11. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, Lực lượng vũ trang lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý

Năm 2025, Lực lượng vũ trang TP.HCM và hai đơn vị thuộc Công an Thành phố (Phòng An ninh nội địa và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thế trận quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho TP.HCM phát triển.

Lực lượng vũ trang Thành phố là một trong những đơn vị điển hình trong công tác sắp xếp tổ chức “tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”; tham mưu, phối hợp và tổ chức các khối tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tạo dấu ấn sâu sắc, có sức lan tỏa lớn.

Thành phố cũng là địa phương có chỉ tiêu và số lượng công dân nhập ngũ cao nhất cả nước (gần 5.000 người); là địa phương điển hình của cả nước trong thực 11 hiện chính sách hậu phương Quân đội.

12. Đối ngoại nâng tầm vị thế - Thúc đẩy hợp tác - Lan tỏa niềm tin

Công tác đối ngoại của TP.HCM năm 2025 ghi dấu ấn mạnh mẽ từ chiến lược đến thực tiễn trên tất cả các trụ cột: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thành phố đã tổ chức thành công hơn 70 sự kiện đối ngoại mang tầm khu vực và quốc tế trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch, tiêu biểu, như: Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025 (VESAK), Diễn đàn Kinh tế mùa thu, Diễn đàn Đối thoại cấp cao ASEAN - Ý, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO), Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông Minh (ICF Global Summit)...

Thành phố đã tiếp đón 11 đoàn nguyên thủ các nước; Lãnh đạo Thành phố đã tiến hành hơn 500 cuộc tiếp xúc với các đối tác nước ngoài; ký kết 6 biên bản hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực là trọng tâm phát triển như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, trung tâm tài chính, môi trường, y tế...