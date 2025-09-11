Chủ tịch Hà Nội: Cần có đội ngũ tư vấn về tổ chức biên chế và bộ máy

(VTC News) -

Ngày 11/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trong hơn 2 tháng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động, toàn bộ hệ thống chính trị thành phố đã rất cố gắng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục làm được các việc đột xuất, công việc lớn.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số khó khăn như: Chất lượng hoạt động không đồng đều giữa các xã, phường; tổ chức bộ máy chưa phù hợp, cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở địa phương quá tải công việc...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Viết Thành)

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị bên cạnh chủ động nghiên cứu, cần thiết có đội ngũ tư vấn về tổ chức biên chế và bộ máy để bảo đảm phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới. Các sở, ngành phải thống kê, rà soát để biết được Hà Nội có tính phức tạp về công tác quản lý ở mức độ nào.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu đẩy mạnh tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” để giải quyết ngay các vấn đề ở cơ sở. Cùng với chuyển đổi số, cần ứng dụng Chatbox về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; ban hành sổ tay nghiệp vụ bằng bản giấy, bản điện tử...

“Các cán bộ ở xã, phường tiếp tục giữ vững tiến độ, quyết tâm hơn nữa để phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị từ cơ sở đến thành phố đã vượt qua khó khăn ban đầu của mô hình mới để bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Viết Thành).

Theo ông Nguyễn Văn Phong, sau hơn 2 tháng vận hành, cơ bản nổi lên 2 nhóm vấn đề. Trước hết là đội ngũ cán bộ còn khó khăn cả về số lượng, chất lượng. Đây là thực tế chúng ta cần phải có đánh giá một cách thẳng thắn. Thứ hai là khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số để phục vụ cho việc điều hành, giải quyết công việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các sở, ngành tiếp tục nắm tình hình trên cơ sở các kiến nghị từ thực tiễn các xã, phường, từ đó tập hợp nội dung kiến nghị với Trung ương để điều chỉnh, bổ sung; đặc biệt là rà soát kiến nghị và đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với quy mô đô thị lớn như Hà Nội để bảo điều kiện phát triển tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, thực tế nhiều kiến nghị của các địa phương đã được các sở, ngành tập trung giải quyết và cũng có việc đang nghiên cứu giải quyết. Vì vậy, sau hội nghị này, các cơ quan chức năng tập hợp lại và đề nghị các sở, ngành tiếp tục tập trung giải quyết.

Ví dụ về công tác quy hoạch, nếu 126 xã, phường đồng loạt thực hiện thì không đủ sức. Do đó, để phục vụ phát triển từ năm 2026, cần phân loại các xã, phường theo hướng ưu tiên nơi trọng điểm, là động lực và vùng lõm, vùng khó khăn. Còn những nơi ổn định, cần có tính toán phân lộ trình phù hợp, hoặc tính toán một cơ chế nào đó để nhanh chóng được thông qua quy hoạch của cấp xã.

Ông Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã mới; từ đó phân loại, chia nhóm để có hỗ trợ về chuyên môn cụ thể, như về đầu tư công trung hạn, công tác tài chính…

Các sở: Tài chính, Xây dựng, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nghiên cứu, tính toán trụ sở các Điểm Phục vụ hành chính công các xã, phường để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất; khi tính toán xây dựng trụ sở UBND, trụ sở Công an các xã, phường phải xây tập trung, không phân tán để thuận lợi trong giải quyết công việc.

Ông Nguyễn Văn Phong yêu cầu các cơ quan của thành phố cần thường xuyên bám sát các cơ quan Trung ương để có trao đổi, cung cấp thông tin, để vừa tham gia vào các định hướng của Trung ương, vừa đề xuất phù hợp với điều kiện của Hà Nội.

“Các xã, phường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.