Chủ kênh 'Gia Đình Hải Sen' vừa bị bắt là ai?

(VTC News) -

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đại Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé) và Lê Văn Hải (thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hải Bé) về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm quy định tại khoản 1, Điều 193, Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong tháng cao điểm về tăng cường đấu tranh chống hàng giả, qua việc nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện tài khoản mạng xã hội TikTok “Gia đình Hải Sen” của Lê Văn Hải là thành viên sáng lập của Công ty TNHH Hải Bé.

Tin Hải bị bắt khiến "Gia đình Hải Sen" trở thành từ khóa được tìm kiếm rất nhiều trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi chủ kênh "Gia đình Hải Sen" là ai và hoạt động thế nào trên TikTok.

Hải thường xuyên livestream bán hàng trên kênh TikTok "Gia đình Hải Sen", thu lợi hàng chục tỷ đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Lê Văn Hải là người lập kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" từng đạt 2,6 triệu lượt theo dõi và 1 Vlog trên Facebook với tên gọi "Hải Sen Vlog".

Năm 2021, Lê Văn Hải (30 tuổi) cùng vợ lập các kênh mạng xã hội với tên gọi “Gia đình Hải Sen”. Ban đầu, kênh xây dựng kịch bản cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng gần gũi, hài hước, trẻ trung năng động với lối diễn tự nhiên cùng với người con nhỏ thường xuyên xuất hiện trong các video. Cũng từ đó, cặp vợ chồng này được biết đến nhiều trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam, đặc biệt là TikTok và YouTube.

Sau khi xây dựng thương hiệu cá nhân là những người tử tế, chân chất, Hải tung ra các sản phẩm để bán hàng trên TikTok. Nhờ sự tương tác cao từ các video đăng tải, sản phẩm kinh doanh Hải nhận được sự đón nhận của khách hàng, có thời điểm được số hàng "khủng", kiếm tiền tỷ mỗi ngày.

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Hải giới thiệu hàng loạt sản phẩm chủ yếu mang thương hiệu cá nhân như xịt khử mùi hôi nách, hôi chân Hải Sen, sữa rửa mặt YLE, kem tẩy lông Hải Sen, tẩy da chết Hải Sen, Siro ăn ngon Hải Bé…

Giá bán các sản phẩm dao động từ 100 đến 400 nghìn đồng. Chẳng hạn, xịt khử mùi hôi nách, hôi chân Hải Sen loại 10ml giá 100 nghìn đồng; siro ăn ngon Hải Bé giá bán 200 nghìn đồng; sâm tố nữ Hải Bé 60 viên giá 400 nghìn đồng/lọ; tẩy da chết Hải Sen giá 150 nghìn đồng...

Hải thường xuyên đăng tải các video livestream trên nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm khác nhau. Thông tin trên bao bì các sản phẩm cho biết đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Hải Bé (địa chỉ tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Kênh "Gia đình Hải Sen" cũng từng gây sốt cộng đồng mạng vào cuối năm 2024. Chỉ sau 3 năm kinh doanh trực tuyến, Hải đã mua được 3 chiếc xe ô tô đắt tiền khiến dân mạng trầm trồ thán phục.

Đầu năm 2025, dân mạng xôn xao khi kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” bỗng ngừng hoạt động trong nhiều tuần và gỡ bỏ giỏ hàng trên mạng xã hội. Ngày 15/6, người dùng mạng xã hội bất ngờ phát hiện kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' đã ẩn, xóa toàn bộ video mà không có thông báo.

Khi kiểm tra Công ty TNHH Hải Bé (trụ sở tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình) do Trần Đại Phúc là giám đốc, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ các mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trong đó, riêng mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” được bán với số lượng trên 100.000 hộp sản phẩm. Kết quả giám định đối với chỉ tiêu chất lượng của “Siro ăn ngon Hải Bé” xác định: Các chất gồm vitamin A, calci, vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì “Siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả.