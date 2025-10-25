‘Chốt đơn’ trong kỷ nguyên AI

(VTC News) -

Đại hội Sales & Marketing toàn quốc (VSMCamp) và Hội nghị cấp cao Giám đốc Sales & Marketing (CSMOSummit) lần thứ 9 đã được tổ chức tại Galaxy Innovation Hub, TP.HCM với chủ đề “Quantum of Sales: Công nghệ, con người và trải nghiệm cá nhân hoá”.

Bán hàng bằng niềm tin và giá trị nhân văn

Tại sự kiện, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CSMO Việt Nam - Chủ tịch Le Bros đã dẫn dắt người tham dự đi sâu vào bản chất của “bước nhảy lượng tử” trong niềm tin thương hiệu - nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của marketing hiện đại.

Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch CSMO Việt Nam, Chủ tịch Le Bros. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Vinh, hai năm qua, con người đã chứng kiến sự hỗn loạn của thị trường. Niềm tin vào thương hiệu, vào người bán hàng và thậm chí vào chính dữ liệu đang dần suy giảm.

“Chúng ta đã quá tin vào công nghệ mà quên đi kết nối con người. Trong khi đó, đây mới là điều đang khan hiếm nhất. Tôi gọi là ‘Quantum of Trust’ - Kỷ nguyên lượng tử của niềm tin, nơi mỗi khoảnh khắc thấu cảm có thể thay đổi mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng. Đã đến lúc các doanh nghiệp không chỉ bán hàng, mà phải xây dựng niềm đam mê của khách hàng đối với sứ mệnh mà thương hiệu theo đuổi”, ông Vinh nói.

Ông Vinh cũng dẫn lại mô hình “Quantum Marketing” - một tư duy mới trong tiếp thị hiện đại, vượt qua các khuôn mẫu tuyến tính, hướng đến trải nghiệm đa chiều, phi tuyến tính và cá nhân hoá sâu sắc. Đây chính là nền tảng để cộng đồng Sales & Marketing bước vào thời kỳ tái định nghĩa chiến lược, bán hàng bằng niềm tin và giá trị nhân văn, chứ không chỉ bằng dữ liệu.

Các diễn giả thảo luận sôi nổi về các chủ đề mới. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Trịnh Xuân Pháp, CEO Nâng Tầm Dịch Vụ PLC cho rằng, sức mạnh của trải nghiệm khách hàng bền vững không nằm ở sản phẩm, mà ở cảm xúc và mối quan hệ mà doanh nghiệp kiến tạo.

Từ trải nghiệm thực tế tại Apple Singapore và DBS Bank, ông Pháp nhận định, trong kỷ nguyên mới, “bán hàng” không còn là hành động thuyết phục, mà là hành trình lan tỏa giá trị và cam kết của thương hiệu.

Khi mỗi nhân viên tự hỏi: “Hôm nay tôi có thể làm gì để cuộc sống của khách hàng trở nên phong phú hơn?” chính là lúc niềm tin và trải nghiệm được hình thành tự nhiên, nơi không cần bán, mà khách hàng vẫn muốn mua.

AI là “đồng đội” của con người

Ông Nguyễn Trần Quang, CEO FutureOne Consulting khẳng định, ngành sales toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển mình chưa từng có, nơi AI, Big Data và hành vi con người hội tụ để định hình lại toàn bộ quy luật của thị trường.

“Quyền lực của người bán đang dần chuyển sang người mua, vì người mua giờ đã ‘biết hết, biết tất’. 80% giao dịch B2B toàn cầu sẽ diễn ra online vào năm 2025 và 69% người mua đưa ra quyết định trước khi gặp nhân viên sales. Trong bối cảnh ấy, AI sẽ không chỉ là công cụ, mà là đồng đội không thể thiếu của người làm kinh doanh trong thập kỷ tới”, ông Quang chia sẻ.

Các chuyên gia chia sẻ về sự đồng hành của AI trong ngành Sales và Marketing. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Quang cũng chỉ ra rằng, AI sẽ đồng hành cùng con người qua ba cấp độ: Hỗ trợ tăng cường (augmented) - giúp phân tích dữ liệu và đề xuất hành động; Hỗ trợ bán hàng (assisting selling) - nghe, ghi chú, soạn thảo tài liệu, cập nhật CRM; Và cấp độ tự động hoá hoàn toàn (automation) - nơi các AI Agent có thể tự vận hành quy trình bán hàng.

Ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc MISA, mang đến bài tham luận “AI Sales Agent - Nhân viên kinh doanh không ngủ”, mở rộng tầm nhìn về tương lai tự động hóa lực lượng bán hàng.

Ông cho rằng, AI Agent không chỉ là chatbot, mà là nhân viên số thực thụ, có thể đảm nhiệm toàn bộ chuỗi hành động trong quy trình bán hàng.

“Với AI Agent, doanh nghiệp có thể thực hiện hàng loạt thao tác - từ giao dịch với khách hàng, phản hồi - từ chối, chốt đơn, tạo báo giá, gửi hàng, xuất hóa đơn - hoàn toàn tự động. Và khi kết hợp với xu hướng Digital Twin (bản sao số), mỗi nhân viên có thể có một ‘phiên bản số’ của chính mình hoạt động song song trong môi trường ảo”, ông Quang chia sẻ.

Ông lý giải thêm, Digital Twin không chỉ sao chép hồ sơ năng lực hay tính cách, mà còn có thể học hỏi phong cách giao tiếp, kịch bản bán hàng và tri thức chuyên môn của từng nhân viên. Hành trình này gồm ba bước:

Thứ nhất, huấn luyện AI bằng dữ liệu thực tế (giao dịch, hành vi khách hàng, chính sách bán hàng). Thứ hai, vận hành tự động các quy trình thông qua AI Agent. Thứ ba, giải phóng con người để tập trung vào chiến lược, sáng tạo và tương tác cảm xúc.

Điều này cho thấy, tương lai của sales không phải là con người hoặc máy móc, mà là con người làm việc cùng máy móc - một đội ngũ kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và thấu cảm con người.