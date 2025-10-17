VSMCamp & CSMOSummit 2025: Công nghệ, con người, trải nghiệm cá nhân hoá hội tụ

(VTC News) -

Trong làn sóng chuyển dịch số và bùng nổ của AI, sự kiện năm nay mang đến một góc nhìn chiến lược mới về tương lai ngành Sales & Marketing - nơi dữ liệu, công nghệ và thấu cảm con người hội tụ để kiến tạo những mô hình tăng trưởng phi tuyến tính, cá nhân hoá đến từng điểm chạm.

Thách thức lớn nhất của sales ngày nay không còn là “bán được hàng”, mà là xây dựng được niềm tin, mang lại những trải nghiệm liền mạch cho từng khách hàng, được cá nhân hóa cao độ và thích ứng linh hoạt với công nghệ trong bối cảnh biến động không ngừng.

Khách hàng hiện đại ngày càng “quyền lực” và khó chinh phục - họ biết nhiều hơn, kỳ vọng cao hơn và sẵn sàng rời bỏ thương hiệu nếu trải nghiệm không đạt kỳ vọng. Không chỉ mua sản phẩm, họ tìm kiếm sự thấu hiểu, dịch vụ hậu mãi tận tâm và các giá trị phù hợp với lối sống cá nhân.

Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Le Bros, Chủ tịch CSMO Việt Nam, Trưởng BTC VSMCamp & CSMOSummit 2025.

Cùng lúc, doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, sức mua suy giảm, chu kỳ bán hàng kéo dài và áp lực cá nhân hóa tăng cao. Người bán hàng không thể trông chờ vào “cái nhìn đầu tiên” - mà cần chứng minh rằng họ thực sự thấu hiểu nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Trong khi đó, công nghệ - đặc biệt là AI - đang làm thay đổi mọi mặt của cuộc sống và hành vi tiêu dùng. Ai chậm chân trong quá trình chuyển đổi số sẽ bị tụt lại trong cuộc đua giành lấy sự lựa chọn từ người mua.

Chính trong bối cảnh ấy, ngành sales & marketing cần một “bước nhảy lượng tử” - một cú hích đủ mạnh để thoát khỏi các giới hạn tuyến tính, tạo ra đột phá về tăng trưởng. Và đó chính là tinh thần mà VSMCamp & CSMOSummit 2025 gọi là: Quantum of Sales.

Bà Nguyễn Thị Hải Thanh - Giám đốc Tăng trưởng Galaxy Innovation Hub, Galaxy Holding.

Lấy cảm hứng từ khái niệm “quantum leap” - bước nhảy lượng tử mang tính đột phá, VSMCamp & CSMOSummit 2025 định vị những chiến lược tăng trưởng phi tuyến tính trong lĩnh vực sales và marketing. Chủ đề năm nay sẽ làm rõ sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số và ngưỡng chuyển hóa đưa doanh nghiệp sang một cấp độ hoàn toàn mới.

Tại đây, công nghệ và AI không chỉ đóng vai trò công cụ, mà trở thành chất xúc tác để kiến tạo những trải nghiệm bán hàng và tiếp thị siêu cá nhân hoá - nơi hành vi khách hàng được thấu hiểu đến từng tín hiệu vi mô (micro-signals) từ dữ liệu hành vi, cảm xúc và bối cảnh. Tuy vậy, yếu tố con người vẫn được đặt ở trung tâm: Sự thấu cảm, trực giác và khả năng kết nối cảm xúc chính là nền tảng không thể thay thế, để công nghệ và dữ liệu thực sự tạo nên “bước nhảy lượng tử” trong hành trình chinh phục khách hàng hiện đại.

12 nội dung chính được đặt vấn đề tại VSMCamp & CSMOSummit 2025, bao gồm:

AI và tự động hoá trong sales: Tối ưu hiệu suất và trải nghiệm khách hàng; Cá nhân hoá siêu cấp (Hyper-Personalization) và trải nghiệm khách hàng xuất sắc; Value-Based Selling: Chuyển đổi từ bán sản phẩm sang bán giải pháp và giá trị; Chuyển đổi kỹ năng và tư duy của đội ngũ sales trong thời đại mới; B2B Digital Sales: Bán hàng B2B trên môi trường số; Live commerce and shoppertainment: Giải trí kết hợp mua sắm trực tuyến; Social selling và thương hiệu cá nhân; Phát triển chiến lược bán hàng và giữ chân khách hàng dài hạn; Sales Ops (Sales Operations) tối ưu hóa và đo lường hiệu suất bán hàng; Đạo đức và tính minh bạch trong bán hàng trên mạng; Quản trị khủng hoảng niềm tin của khách hàng; PR to Sales: Bán hàng bằng PR.

Tập thể Ban tổ chức - CSMO Việt Nam và Công ty Le Bros.

Sự kiện sẽ quy tụ hơn 60 diễn giả là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sales, marketing, công nghệ và truyền thông, bao gồm: Lãnh đạo doanh nghiệp, chủ tịch, CEO, giám đốc cấp cao tại các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Có thể kể đến: ông Trần Bằng Việt, Chủ tịch & CEO, Đông A Solutions; ông Nguyễn Trần Quang, CEO, FutureOne Consulting; ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch Interloka; ông Vương Quân Ngọc, Giám đốc kinh doanh, FPT Digital; bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch PNJ; ông Lâm Minh Chánh, Founder & CEO, BizUni – Học viện Kinh doanh & Tài chính; ông Tim Cortinovis, tác giả cuốn sách “Selling Smarter, Not Harder”; ông Trịnh Xuân Pháp, Founder & CEO, Up Your Service,...

Các phiên thảo luận toàn thể và song song sẽ mang đến góc nhìn đa chiều, từ chiến lược quản trị vĩ mô cho đến các giải pháp thực tiễn, xu hướng công nghệ mới, phương pháp bán hàng hiện đại và xây dựng thương hiệu thời đại AI.

Đồng thời, sự kiện cũng là nơi để cộng đồng những người làm nghề gặp gỡ, kết nối, cập nhật kiến thức và truyền cảm hứng cho những bước tiến đột phá trong tương lai.

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Bros, Chủ tịch CSMO Vietnam, Trưởng Ban Tổ chức sự kiện, cho biết: “Khi nói đến “Quantum of Sales”, chúng tôi muốn nói đến 4 xu hướng sẽ trở thành định hướng cho bất cứ doanh nghiệp nào trong tương lai: Một là, bán hàng siêu cá nhân hóa và phi tuyến tính; hai là, mối liên kết cảm xúc sâu sắc, tức thì và đan xen với khách hàng; ba là, quyết định dựa trên dữ liệu lượng tử và trí thông minh nhân tạo tiên tiến; và bốn là, sales của tương lai là nơi nghệ thuật và khoa học hoà quyện. Đó là bán hàng kiểu mới, là cộng hưởng giữa công nghệ và sự thấu cảm con người.”

Truy cập website: https://vsmcamp.com/ để cập nhật agenda chi tiết của 02 ngày sự kiện và mua vé tham dự.