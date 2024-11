Chớp cơ hội ‘vàng’ rinh vé concert 3 Anh Trai Say Hi từ nhà tài trợ bạc MobiFone

(VTC News) -

Những ngày vừa qua, concert 3 Anh Trai Say Hi trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Hơn 200.000 lượt chờ mua vé trong ngày mở bán, hàng chục nghìn vé ‘bay sạch’ chỉ sau 1 ngày cùng hàng triệu lượt thảo luận về chương trình … tất cả cho thấy sức hút của Anh Trai "Say Hi" và các nghệ sĩ trong chương trình thực sự không thể xem nhẹ.

Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, đêm concert 3 Anh Trai Say Hi sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Khán giả hiện đang rất háo hức, mong chờ được ngắm nhìn các anh trai tỏa sáng, trực tiếp trình diễn dưới ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp, hiện đại. Ban tổ chức chương trình Anh Trai Say Hi hiện đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị nhằm đem đến cho khán giả những cảm xúc không thể nào quên trong đêm 7/12 tới đây.

Hòa chung không khí nô nức trước D-day, Nhà tài trợ Bạc của concert 3 Anh Trai Say Hi - nhà mạng MobiFone liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn chiều lòng khách hàng. Vẫn là thao tác mua sim - đăng kí gói cước tùy theo nhu cầu sử dụng nhưng người dùng đồng thời còn được hưởng thêm quyền lợi: có cơ hội nhận miễn phí vé tham dự concert 3 Anh Trai Say Hi.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 3/12, MobiFone tổ chức chương trình quay số may mắn tặng vé “Anh Trai Say Hi Concert 3” dành cho các khách hàng mua sim và gói cước tại các cửa hàng vật lý MobiFone tại Hà Nội.

Đủ điều kiện tham dự chương trình là các Thuê bao MobiFone hòa mạng mới (không bao gồm thuê bao MVNO, FC, W2G, MDT, M2M, thuê bao LLNV) đăng kí 01 trong 2 loại gói cước: gói cước dài kỳ (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng) với giá gói tối thiểu 90.000 đồng/tháng hoặc gói cước có mã đầu S, E (S135, S159, E300, E500, E1000…) đơn kỳ hoặc dài kỳ.

Sau khi hòa mạng mới và đăng kí 1 trong những gói cước trên, khách hàng sẽ được tham gia vòng quay may mắn, nhận vé xem concert 3 Anh Trai Say Hi bằng chính số điện thoại vừa mới hòa mạng. Quá trình quay số và kết quả trúng thưởng sẽ được MobiFone công bố trong các phiên livestream trên Fanpage MobiFone Hà Nội: https://www.facebook.com/mobifonethanhphohanoi. Chi tiết về chương trình, khách hàng ghé thăm cửa hàng MobiFone trên địa bàn Hà Nội để được hỗ trợ.

Kể từ khi chương trình ưu đãi được công bố, rất đông các bạn đã có mặt tại nhiều cửa hàng của MobiFone Hà Nội để ghi danh vào vòng quay may mắn. Theo chia sẻ từ phía khách hàng, các gói cước trong chương trình đều là các gói cước mang lại tối đa quyền lợi như: dung lượng data dồi dào thỏa sức truy cập Internet, miễn phí truy cập mạng xã hội Facebook, TikTok tha hồ hóng tin hot, miễn phí xem phim bất cứ nơi đâu…

Đăng kí các gói cước này, trải nghiệm sản phẩm của MobiFone vẫn được giữ nguyên đồng thời còn có thêm cơ hội nhận vé miễn phí tham gia concert thì tội gì không chơi!

Là nhà tài trợ chính thức của concert 3 Anh Trai Say Hi tại Hà Nội, nhà mạng MobiFone thực sự đã mang đến cho khách hàng cơ hội ‘vàng’ - một mũi tên trúng hai đích. Ngoài các chương trình khuyến mại tại cửa hàng và ứng dụng My MobiFone, Nhà tài trợ Bạc của concert 3 Anh Trai Say Hi sẽ còn tung thêm nhiều quyền lợi cho khách hàng có mặt tại sự kiện. Hãy theo dõi và đón chờ các hoạt động của MobiFone tại SVĐ Mỹ Đình ngày 7/12.