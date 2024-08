Chơi thể thao mặc mát mẻ là đúng, sao phải dè bỉu, chê bai cô gái pickleball?

(VTC News) -

Mấy hôm nay, mạng xã hội ổn ào tranh cãi chuyện cô gái chơi pickleball trong bộ trang phục mát mẻ gồm váy ngắn và bra thể thao mà nhiều người chê là phản cảm, lố lăng. Bộ đồ khiến cô gái nhận về nhiều bình luận miệt thị, xúc phạm, chụp mũ, nhưng cô ấy có gì sai đâu!

Trang phục chơi thể thao cần đáp ứng tiêu chí thoải mái, thoát mồ hôi, thuận tiện cho việc di chuyển, vận động, từ kiểu dáng đến chất liệu đều đáp ứng các tiêu chí này. Với những môn như tennis, pickleball, đồ tập càng cần sự gọn gàng, năng động, những trang phục ngắn, bó rất được ưa chuộng, miễn sao vẫn đảm bảo chức năng nâng đỡ và che chắn cơ thể trong quá trình vận động trên sân, không cản trở, làm khó vận động viên trong cả những động tác khó nhất.

Cô gái đang gây tranh cãi kia có thể mặc gợi cảm hơn bình thường một chút, có thể không vừa mắt người này, người kia, nhưng tôi cho rằng vẫn nằm trong giới hạn. Chúng ta có thể nhận xét, phê bình trên tinh thần trao đổi về thời trang thể thao chứ không thể phán xét theo kiểu “ném đá”, xúc phạm danh dự như cách nhiều cư dân mạng đang làm.

Nếu theo dõi thể thao, chắc bạn sẽ thấy nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới xuất hiện trên sân đấu trước hàng vạn người với bộ đồ gợi cảm không kém cô gái ấy, thậm chí còn mát mẻ hơn, và họ được khen hết lời. Vậy tại sao chúng ta lại khắt khe, bắt ne bắt nét cô gái chơi pickleball vì chiếc áo cô mặc "thoáng" hơn bình thường một chút?

Với những người chơi thể thao, trang phục thoải mái cho vận động là yếu tố hàng đầu. (Ảnh: Sân PickoLand)

Nhiều người phê bình cô ấy mặc như vậy là để khoe dáng, chứ nếu chỉ cần thoải mái thì những bộ đồ kín đáo hơn cũng đủ. Nhưng kể cả cô ấy muốn khoe dáng thì cũng có gì sai đâu? Bao nhiêu người khổ công tập luyện chẳng phải vì mục đích có vóc dáng chuẩn để khoe đó sao? Việc chọn trang phục giúp mình tôn lên thế mạnh của vóc dáng gợi cảm cũng chính đáng và cần được tôn trọng không kém gì việc chọn những thiết kế giúp che đi khuyết điểm.

Trang phục cần phù hợp với mục đích sử dụng và môi trường, hoàn cảnh xuất hiện. Môi trường thể thao không có gì xung khắc với yếu tố gợi cảm, thậm chí nên được khuyến khích vì thân hình đẹp của vận động viên sẽ trở thành động lực cho công chúng tăng cường tập luyện để có vẻ đẹp khỏe khoắn như họ. Bạn thích mặc kín đáo, đó là quyền của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa người khác cũng cần mặc kín mới được coi là đúng đắn.

Thể thao nên là nơi mà người ta gác bỏ các định kiến để tập trung hướng đến vẻ đẹp của khỏe khoắn, tự do. Thương hiệu thời trang thể thao Nike có một khẩu hiệu đơn giản mà sâu sắc: “Just do it - Cứ làm đi". Bạn cứ mặc những gì bạn muốn mặc để làm điều bạn muốn làm.

Đã qua rất lâu rồi cái thời phụ nữ xuất hiện ở bãi biển cần phải che giấu vẻ đẹp trời ban dưới lớp trang phục kín mít; qua rất lâu rồi cái thời đàn ông có thể cởi trần tại các sân đấu thể thao, còn phụ nữ chỉ cần mặc ngắn liền bị chỉ trích dữ dội. Trong xã hội văn minh, người ta tôn trọng lựa chọn của người khác, tôn trọng sự khác biệt cũng như quyền thể hiện bản thân của mỗi người.

Ngoài quan điểm về trang phục, việc “ném đá”, miệt thị cô gái chơi pickleball vì bộ đồ của cô chính là một hình thức bạo lực mạng, điều mà ai cũng sợ mình trở thành nạn nhân nhưng ít ai nhận ra chính mình đang là thủ phạm. Khi hùa theo đám đông đưa ra những bình phẩm nặng nề về người khác, chúng ta rất dễ bị cảm giác say sưa cuốn đi mà không nhận ra mình đang trở nên hung hãn, thành kẻ bắt nạt trên không gian mạng, không nghĩ tới áp lực, tổn thương người trong cuộc phải gánh chịu.

Góp ý, trao đổi về thời trang và văn hóa ăn mặc là cần thiết, nhưng cần thực hiện với sự tôn trọng và văn minh.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.