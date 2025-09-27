Nhiều lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đối mặt nguy cơ ngồi tù vì bê bối nhập tịch

(VTC News) -

Báo chí Malaysia đồng loạt đưa tin loạt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá nước này nguy cơ đi tù vì bê bối liên quan đến quá trình nhập tịch cầu thủ. Các hành vi phạm tội của thành viên FAM vi phạm điều 420 và điều 468 Bộ luật Hình sự.

Các hành vi này bị xem là "gian lận" và "làm giả để gia lận" và hình phạt từ 1 đến 10 năm tù giam, phạt roi và phạt tiền. FAM đối diện với nguy cơ bị các bên liên quan gửi đơn kiện. Ngoài ra, nếu chính phủ Malaysia bắt đầu các quá trình điều tra pháp lý, FAM không thể tránh khỏi liên đới vì nhiều sai phạm.

Malaysia đối diện nhiều rủi ro sau cáo buộc gian lận nhập tịch.

Ngày 26/9, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. Thời hạn của án kỷ luật tính từ ngày thông báo đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Ngoài ra, FIFA còn phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng). 7 người dính án phạt trên bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

"Những người liên quan đến cáo buộc phải chịu trách nhiệm. Thật đáng xấu hổ cho Malaysia nếu những cáo buộc trở thành sự thật. Một khi đã có báo cáo, yếu tố hình sự sẽ được kích hoạt. Cuộc điều tra sẽ xác định số lượng người phạm tội, ai phạm tội gì. Đây là vụ việc không nên bỏ qua", tờ News Strait Times dẫn lời ông Zamri Ibrahim - chuyên gia pháp lý nổi tiếng của Malaysia.

Sự xuất hiện của dàn cầu thủ nhập tịch biến Malaysia trở nên mạnh mẽ. Họ dễ dàng đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỉ số 4-0.

Tuy nhiên, nhiều nghi ngờ về lai lịch của các cầu thủ nhập tịch Malaysia sớm xuất hiện từ trước trận đấu. Thậm chí, chính Indonesia chứ không phải Việt Nam mới là những người "tích cực" nhất và được đồn đoán là bên liên quan trong những tố giác mà AFC và FIFA nhận được.