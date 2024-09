Chở người ngồi sau cốp xe ô tô có bị phạt?

(VTC News) -

Do vậy, bất cứ trường hợp nào chở người ngồi sau cốp xe ô tô đều vi phạm luật giao thông và bị xử phạt.

Theo quy định của pháp luật, người tham gia giao thông phải tuân thủ các quy tắc an toàn. Theo đó, người ngồi trên ô tô phải ngồi đúng vị trí ghế ngồi. Nếu ghế ngồi có dây an toàn thì phải thắt dây an toàn.

Với ô tô con, cốp xe là nơi để hàng hóa, vật dụng. Thùng xe bán tải là nơi chở hàng chứ không phải là chỗ để chở người.

Theo thiết kế, cốp xe ô tô là chỗ để hàng hóa chứ không phải để chở người. (Ảnh minh họa).

Theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 24, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, hành vi chở người trên thùng xe trái quy định bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô chở người trên thùng xe trái quy định; để người nằm, ngồi trên mui xe, đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo tài xế không chở người trên thùng xe bán tải, trong cốp xe, đặc biệt khi di chuyển trên cao tốc. Tình huống phanh gấp hoặc xe vào khúc cua, gặp ổ gà, người trên thùng xe, cốp xe có thể bị nguy hiểm tính mạng.