Bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hơn 700 xã nguy cơ lũ quét và sạt lở

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 10 Bualoi.

Theo đó, trưa nay (29/9), bão số 10 di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39- 61km/giờ), giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Trong chiều và tối nay, trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10.

"Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, gió mạnh và sóng lớn ở vịnh Bắc Bộ còn kéo dài", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Mặc dù tâm bão đi qua, nhưng tại các xã miền núi Nghệ An, nước lũ tiếp tục dâng cao, mưa chưa ngớt.

Mưa xối xả trút xuống các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế trong những giờ qua, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Phú Thọ, Sơn La và Thanh Hóa từ 80-120mm, có nơi trên 200mm; Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Quảng Ninh 40-90mm, có nơi trên 120mm; Nghệ An và Hà Tĩnh 30-60mm, có nơi trên 100mm; Quảng Trị và Huế 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng loạt xã/phường. Cụ thể: