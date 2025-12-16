Chính quyền Trump: Dự án phòng khiêu vũ Nhà Trắng là vấn đề an ninh quốc gia

(VTC News) -

Trong hồ sơ đệ trình toà án ngày 15/12, Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết dự án xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng phải được tiếp tục vì các lý do an ninh quốc gia chưa được công bố.

Cánh Đông Nhà Trắng bị phá dỡ trong quá trình xây dựng phòng khiêu vũ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. (Ảnh: AP)

Hồ sơ này được nộp nhằm phản hồi đơn kiện của Quỹ Quốc gia về Bảo tồn Di sản Lịch sử đệ trình hôm 12/12, yêu cầu một thẩm phán liên bang ra lệnh tạm dừng dự án cho đến khi hoàn tất các quy trình thẩm định độc lập, lấy ý kiến công chúng và được Quốc hội phê chuẩn.

Chính quyền Tổng thống Trump đồng thời cho rằng tổ chức này không có tư cách pháp lý để khởi kiện.

Trong bản đệ trình dài 36 trang, chính quyền dẫn tuyên bố của Matthew C. Quinn, Phó giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ – đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống và các quan chức cấp cao. Ông Quinn cho biết khu vực từng là Cánh Đông Nhà Trắng vẫn cần tiếp tục thi công để đáp ứng “các yêu cầu về an toàn và an ninh” của cơ quan này.

Tuy nhiên, hồ sơ không nêu cụ thể các mối quan ngại liên quan đến an ninh quốc gia. Chính quyền cho biết sẵn sàng chia sẻ thông tin mật trực tiếp với thẩm phán trong một buổi làm việc kín, không có sự tham gia của phía nguyên đơn.

Cánh Đông trước đây được xây dựng phía trên một boongke phục vụ hoạt động khẩn cấp của Tổng thống.

Theo ông Quinn, ngay cả việc tạm dừng thi công trong thời gian ngắn cũng sẽ “gây cản trở đáng kể” khả năng thực hiện nghĩa vụ pháp lý và nhiệm vụ bảo vệ của Cơ quan Mật vụ.

Phiên điều trần của vụ kiện dự kiến diễn ra vào ngày 16/12 (giờ địa phương) tại tòa án liên bang ở Washington.

Phản hồi của chính phủ cũng cung cấp cái nhìn toàn diện nhất từ trước đến nay về dự án phòng khiêu vũ, bao gồm quá trình được phê duyệt nhanh chóng bởi bộ máy hành chính của chính quyền Tổng thống Trump và việc phạm vi dự án ngày càng mở rộng.

Theo các tài liệu, thiết kế cuối cùng của phòng khiêu vũ vẫn chưa được hoàn thiện, dù công tác phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng đã được tiến hành. Ông John Stanwich, đại diện liên lạc của Cơ quan Công viên Quốc gia tại Nhà Trắng, cho biết các hạng mục thi công dưới lòng đất vẫn đang tiếp diễn, còn phần móng dự kiến khởi công vào tháng 1. Thi công phần nổi, theo ông, “sớm nhất cũng phải đến tháng 4/2026”.

Cánh Đông Nhà Trắng được phá dỡ, ngày 1/12/2025. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Annabelle Gordon/Ảnh tư liệu)

Quỹ Quốc gia về Bảo tồn Di sản Lịch sử chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Đơn kiện của tổ chức này được đệ trình hồi tuần trước nêu:

“Không tổng thống nào được phép phá bỏ các phần của Nhà Trắng mà không trải qua bất kỳ quy trình thẩm định nào – không phải Tổng thống Trump, không phải Tổng thống Biden, và cũng không phải bất kỳ ai khác. Và không tổng thống nào được phép xây dựng một phòng khiêu vũ trên đất công mà không cho công chúng cơ hội đóng góp ý kiến".

Tổng thống Trump đã cho phá dỡ Cánh Đông vào tháng 10, trong kế hoạch xây dựng một phòng khiêu vũ trị giá ước tính 300 triệu USD, rộng khoảng 90.000 foot vuông (27.432 m²), có sức chứa khoảng 1.000 người. Dự án dự kiến hoàn thành trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1/2029.

Ông Trump cho rằng các đời tổng thống trước đây đều mong muốn có một không gian tổ chức sự kiện lớn hơn tại Nhà Trắng. Theo ông, công trình này sẽ chấm dứt việc phải dựng các nhà bạt tạm thời để tiếp đón nguyên thủ và quan chức nước ngoài tại bãi cỏ phía nam.

Quỹ Quốc gia về Bảo tồn Di sản Lịch sử lập luận rằng kế hoạch xây dựng lẽ ra phải được trình lên Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia, Ủy ban Mỹ thuật và Quốc hội trước khi triển khai. Đơn kiện cho biết tổ chức này đã gửi thư tới các cơ quan liên quan và Cơ quan Công viên Quốc gia vào ngày 21/10, sau khi việc phá dỡ bắt đầu, nhưng không nhận được phản hồi.

Chính quyền Tổng thống Trump phản bác, khẳng định tổng thống có thẩm quyền sửa đổi Nhà Trắng, đồng thời viện dẫn lịch sử hơn 200 năm với nhiều lần cải tạo và mở rộng Dinh Tổng thống. Chính quyền cũng cho rằng tổng thống không bị ràng buộc bởi các điều luật mà nguyên đơn viện dẫn.

Các luật sư Bộ Tư pháp lập luận rằng khiếu nại liên quan đến việc phá dỡ Cánh Đông là “không còn giá trị” vì không thể đảo ngược. Những yêu cầu liên quan đến xây dựng trong tương lai, theo họ, là “chưa chín muồi” do kế hoạch chưa hoàn tất.

Chính quyền cũng cho rằng không tồn tại “thiệt hại không thể khắc phục”, bởi việc xây dựng phần nổi chưa dự kiến bắt đầu trước mùa xuân. Các quy trình thẩm định mà nguyên đơn yêu cầu, theo lập luận này, “sẽ sớm được tiến hành mà không cần sự can thiệp của tòa án”.