Ông Trump khoe đồ trang trí bằng vàng ở Nhà Trắng

(VTC News) -

Cận cảnh những vật dụng làm bằng vàng để trang trí Nhà Trắng.

Ngày 28/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi trang trí nội thất Nhà Trắng bằng những chi tiết dát vàng lòe loẹt cùng nhiều đồ trang sức, trang trí hào nhoáng khác. Ông nói về về sự xa hoa của mình ngay trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ đăng video ngắn quay những món đồ trang trí làm bằng vàng được dùng để trang trí Phòng Bầu dục, Phòng Nội các ở Nhà Trắng lên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump viết: "Một số món đồ được làm bằng vàng 24 carat chất lượng cao nhất đã được sử dụng trong Phòng Bầu dục và Phòng Nội các của Nhà Trắng. Các lãnh đạo nước ngoài cũng như tất cả mọi người đều sửng sốt khi chứng kiến chất lượng và vẻ đẹp ấy. Đây là Phòng Bầu dục tuyệt vời nhất từ trước đến nay, cả về diện mạo cũng như sự thành công".

Tuy nhiên, nhiều người lại chỉ trích những vật dụng chi trang trí mạ vàng như huy chương, thiên thần nhỏ, đế lót ly và đường gờ là lòe loẹt và không sang trọng.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã trang trí phòng Bầu dục theo phong cách vàng lấp lánh ưa thích của ông. Ông cho đặt nhiều bức tượng nhỏ mạ vàng lên bục lò sưởi, tăng gấp ba số lượng tranh treo tường, đặt một con đại bàng vàng ở bàn phụ, treo gương mạ vàng với các chi tiết cầu kỳ theo phong cách Pháp thế kỷ 18 ở cửa, thậm chí cho bọc vàng điều khiển tivi ở cuối hành lang.