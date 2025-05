Chính quyền ông Trump cắt thêm 450 triệu USD tiền tài trợ cho Đại học Harvard

(VTC News) -

Hôm 13/5, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cắt thêm 450 triệu USD viện trợ liên bang khỏi Đại học Harvard. Động thái này diễn ra ngay sau khi 2,2 tỷ USD tài trợ liên bang bị hủy bỏ trong tuần trước.

Cùng thời điểm, một nhóm người được tập hợp dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Đại học Harvard thực hiện "chính sách và thực tiễn lâu đời về phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc".

Chính quyền ông Trump vẫn đang gây áp lực lên Đại học Harvard. (Ảnh: AP)

Tờ Al Jazeera dẫn lời nguồn tin: “Khuôn viên của Đại học Harvard, từng là biểu tượng của uy tín học thuật đã trở thành nơi tạo ra tín hiệu đức hạnh và phân biệt đối xử. Đây không phải là sự lãnh đạo, đó là sự hèn nhát. Và đó không phải là tự do học thuật, đó là sự tước quyền của thể chế".

Hôm 21/4, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng lên kế hoạch cắt thêm 1 tỷ USD tiền tài trợ và hợp đồng liên bang liên quan đến hoạt động nghiên cứu về sức khỏe của Đại học Harvard.

Nguyên nhân được cho bắt nguồn từ việc Đại học Harvard công bố thư của nhóm liên ngành Chống tư tưởng bài xích Do Thái (JTFCAS) gửi trường. Hành động này khiến Nhà Trắng trở nên tức giận, muốn gây thêm áp lực lên Harvard.

Nhà Trắng trước đó cũng đóng băng 2,2 tỷ USD viện trợ cho Harvard, ngay sau khi trường bác bỏ các yêu cầu cải cách.

Động thái này là một phần trong chiến dịch mạnh tay của chính quyền Trump đối với các trường đại học lớn, trong đó bao gồm các trường như Columbia, Princeton, Brown và Cornell, liên quan đến các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) và các vấn đề chính trị văn hóa khác.

Trước đó, tờ New York Post dẫn lời quan chức cấp cao của Bộ Giáo dục Mỹ thông tin thêm Bộ trưởng Giáo dục My Linda McMahon xác định Harvard sai sót trong 4 lĩnh vực: Chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, từ bỏ kỷ luật và đa dạng về quan điểm.

Để đủ điều kiện nhận khoản tài trợ mới, Harvard cần phải tham gia đàm phán với chính phủ liên bang và chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu của chính quyền.