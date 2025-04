(VTC News) -

Harvard, trường đại học giàu có nhất thế giới, kiện chính quyền Trump hôm 21/4, đáp lại các mối đe dọa cắt giảm hàng tỷ USD từ chính quyền. Vụ kiện báo hiệu sự leo thang lớn trong cuộc chiến đang diễn ra giữa giáo dục đại học và Tổng thống Trump, người đã tuyên thệ sẽ "đòi lại" các trường đại học ưu tú.

Chính quyền coi chiến dịch của mình là cuộc chiến chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng cũng nhắm vào các chương trình và hoạt động giảng dạy liên quan đến sự đa dạng về chủng tộc và hệ tư tưởng giới tính.

Harvard kiện chính quyền Trump vì đe dọa cắt giảm tài trợ.

Đầu tháng này, họ gửi cho Harvard một danh sách các yêu cầu bao gồm kiểm tra các giáo sư về đạo văn, báo cáo với chính phủ liên bang về bất kỳ sinh viên quốc tế nào bị cáo buộc có hành vi sai trái và chỉ định một người giám sát bên ngoài để đảm bảo rằng các khoa học thuật có "quan điểm đa dạng".

Alan M. Garber, Chủ tịch Harvard, cáo buộc chính phủ cố gắng sử dụng "quyền kiểm soát chưa từng có và không phù hợp". Tiến sĩ Garber cho biết hậu quả của hành động chính phủ sẽ "nghiêm trọng và lâu dài".

Chính quyền Trump tuyên bố rằng Harvard và các trường khác cho phép ngôn ngữ bài Do Thái trong khuôn viên trường. Tiến sĩ Garber đáp lại "là một người Do Thái và là một người Mỹ, tôi biết rất rõ rằng có những lo ngại chính đáng về sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái". Nhưng ông cho biết rằng chính phủ có nghĩa vụ pháp lý phải tham gia với trường đại học về những cách chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Thay vào đó, họ lại tìm cách kiểm soát "những ai chúng tôi thuê và những gì chúng tôi dạy".

Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Massachusetts, cáo buộc chính phủ tung ra một cuộc tấn công rộng rãi như là "đòn bẩy để giành quyền kiểm soát việc ra quyết định học thuật tại Harvard".

Trong tuần qua, chính quyền Trump cũng đe dọa sẽ loại bỏ thị thực cho sinh viên quốc tế tại Harvard sau khi trường đại học này từ chối chấp thuận các yêu cầu của chính quyền.

Và các quan chức chính phủ đang có kế hoạch đóng băng thêm 1 tỷ USD tiền tài trợ nghiên cứu cho Harvard.