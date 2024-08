Chinh phục thiên nhiên hoang sơ đầy lôi cuốn tại rừng Mã Đà

(VTC News) -

Vị trí của khu rừng Mã Đà

Rừng Mã Đà thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Nơi đây gây ấn tượng với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, không khí trong lành và rộn ràng tiếng chim hót. Bao bọc chung quanh rừng là hồ Trị An. Với khung cảnh mặt hồ yên ả, lăn tăn sóng gợn, điểm tô cho nơi đây thêm phần thơ mộng.

Thời điểm lý tưởng để khám phá rừng Mã Đà

Bạn có thể lên lịch khám phá khu rừng này từ tháng 10 đến tháng 6 năm sau. Thời điểm này, khí hậu địa phương khá khô ráo, mát mẻ, ít mưa. Thích hợp cho các hoạt động trekking xuyên rừng hay cắm trại tại khu vực hồ Trị An – Mã Đà.

Phương tiện di chuyển đến rừng Mã Đà

Bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô từ Sài Gòn đến bìa rừng Mã Đà theo 2 gợi ý sau:

Cách 1: Cầu vượt Linh Xuân – quốc lộ 1K – ngã ba Trị An – tỉnh lộ 767 – Vĩnh Cửu – nhà máy thủy điện Trị An. Từ đây, bạn rẽ phải là sẽ vào đến bìa rừng Mã Đà.

Cách 2: Xa lộ Hà Nội – Đồng Nai – ngã ba Lâm Sản. Tại đây, bạn rẽ phải là sẽ đến được bìa rừng Mã Đà.

Vẻ đẹp của rừng Mã Đà

Khu rừng được mệnh danh là lá phổi xanh của miền Đông Nam Bộ. Ẩn chứa nhiều trải nghiệm lý thú mà du khách ưa khám phá không thể bỏ lỡ khi đến Đồng Nai. Đặc biệt, rừng Mã Đà còn gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ khốc liệt của dân tộc ta. Chứa đựng câu chuyện huyền thoại về một lịch sử hào hùng.

Hành trình khám phá nơi đây, bạn sẽ cảm nhận được không gian mát mẻ. Với những tán cây to trên đỉnh đầu và những dòng suối nhỏ mát lạnh ở dưới chân. Không khí trong lành với mùi lá cây tự nhiên, của rừng cây… giúp bạn giải tỏa những áp lực. Khu rừng cũng là nơi cư trú của nhiều loài động – thực vật hoang dã. Trong đó có nhiều loài rắn, côn trùng. Và những bụi cây già, hàng cây cổ thụ sừng sững, nhiều loại rau rừng, hoa dại và các vị thuốc nam quý. Du khách sẽ mê mẩn với vẻ đẹp của thế giới thiên nhiên xanh tươi nơi đây.

Những trải nghiệm thú vị

Trekking rừng

Rừng Mã Đà sở hữu diện tích khá lớn, phù hợp để du khách trekking băng rừng. Bạn có thể xuất phát từ đoạn đường ven rừng đến bến thuyền đảo Cao Minh, với lộ trình dài chừng 7km đường rừng. Đây là lộ trình lý tưởng để bạn có thể đảm bảo an toàn và vừa đủ để cảm nhận được vẻ đẹp huyền bí của rừng già, khám phá sự trù phú của hệ sinh thái.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp hành trình trekking và cắm trại tại hồ Trị An. Do hai khu vực này nằm cạnh nhau. Khi cắm trại tại hồ Trị An, bạn có thể thuê thuyền chèo khám phá hồ, dựng lều bên bãi cỏ và tổ chức tiệc ăn uống ngoài trời.

Đạp xe xuyên rừng

Đối với những ai yêu thích bộ môn đạp xe băng rừng thì rừng Mã Đà là địa điểm lý tưởng. Đây là hoạt động giúp du khách được sống chậm lại, hòa mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành. Đặc biệt, tại đây bạn có thể thưởng ngoạn hình ảnh đàn bướm bay rợp trời, lắng nghe tiếng chim ríu rít.

Khám phá và cắm trại tại hồ Trị An

Vì bao bọc chung quanh rừng Mã Đà là hồ Trị An yên bình. Vì thế, khi kết thúc hành trình trekking hay đạp xe băng rừng, bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi bên hồ. Xung quanh hồ có mô đất phẳng với thảm cỏ xanh, là địa điểm lý tưởng để bạn dựng lều cắm trại. Vào buổi tối, bạn có thể đốt lửa trại, trò chuyện với bạn bè và tận hưởng bầu không khí trong lành của đêm tối. Và sáng hôm sau, đừng quên thức dậy sớm để thưởng ngoạn khung cảnh bình minh.

Nếu chỉ ghé qua hồ Trị An và quay trở về ngay, bạn có thể thuê thuyền để thong dong dạo mặt hồ. Cảm nhận vẻ đẹp của mặt nước trong xanh tựa tấm gương khổng lồ giữa thiên nhiên hoang sơ.

Lưu ý khi đến rừng Mã Đà

Bạn nên mang theo các vật dụng cần thiết như: hộp thuốc y tế, các vật dụng cá nhân. Bao gồm các loại thuốc chống côn trùng, kem chống nắng, mũ, nón, kính râm.

Thời tiết: Nên xem dự báo thời tiết trước khi đi để tránh thời tiết làm ảnh hưởng đến lịch trình.

Nếu cắm trại qua đêm, bạn cần mang theo quần áo ấm vì khi trời đêm, khí hậu tại rừng sẽ xuống thấp hơn.

Giữ vệ sinh chung: Tuân thủ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi.