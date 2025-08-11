Chính phủ yêu cầu bộ, ngành cử công chức tăng cường hỗ trợ các địa phương

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Nghị quyết số 230 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. (Ảnh: VGP)

Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố khắc phục khó khăn, hạn chế, bất cập để tranh thủ thời gian, tận dụng mọi cơ hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8,3-8,5%, tốc độ tăng CPI bình quân dưới 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Một trong những giải pháp trọng tâm được Chính phủ đưa ra là tập trung nguồn lực xây dựng thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục triển khai nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Cụ thể, các bộ, cơ quan, địa phương cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện 30 nghị định, 66 thông tư về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các bộ ngành cần tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là lĩnh vực tổ chức bộ máy; nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý cấp xã; lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tài chính, tư pháp.

Đồng thời, cơ quan Trung ương cần giao địa phương chủ động thực hiện phân cấp, ủy quyền giữa các cấp hành chính và việc ủy quyền nhiệm vụ, thẩm quyền của chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã cho cán bộ cấp dưới liền kề trong trường hợp cần thiết.

"Căn cứ yêu cầu công tác và thực tiễn triển khai nhiệm vụ của địa phương, cử cán bộ, công chức tăng cường hỗ trợ các địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện quy định về phân cấp phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước", nghị quyết nêu rõ.

Trên cơ sở kết quả tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, Chính phủ yêu cầu xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tập trung, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trước ngày 15/8, cấp tỉnh trong năm 2025.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đề xuất phương án hoàn thiện pháp luật, nhất là một số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa bảo đảm tính thống nhất, khả thi giữa các luật, nghị định, thông tư liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Khoa học và Công nghệ bám sát tình hình, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc về bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền... tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin tại địa phương và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung do các bộ, cơ quan triển khai toàn quốc (hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế...), đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục.