Chính phủ ngừng hoạt động, Trung tâm Hoa Kỳ tại Việt Nam tạm đóng cửa

Theo thông tin trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, do gián đoạn ngân sách của Chính phủ Hoa Kỳ, trang Facebook của họ sẽ không được cập nhật thường xuyên cho đến khi các hoạt động trở lại hoàn toàn bình thường, ngoại trừ các thông tin khẩn cấp liên quan đến an toàn và an ninh.

"Hiện tại, các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Hoa Kỳ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép", thông báo nêu.

Ngoài ra, Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và TP.HCM sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Đại sứ quán khuyến nghị công chúng cập nhật tình hình về các dịch vụ và tình trạng hoạt động trên trang web: travel.state.gov

(Ảnh minh họa)

Chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu đóng cửa vào 0h 1/10, sau khi hai đảng trong Quốc hội không thống nhất được kế hoạch ngân sách.

Lần đóng cửa này là lần đầu tiên kể từ lần đóng cửa 35 ngày bắt đầu vào tháng 12/2018 và kéo dài sang năm mới, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Sự việc diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ đang tìm cách lấy lại vị thế với cử tri, những người đã bầu ông Trump vào năm ngoái và khiến đảng này bị đẩy xuống vị trí thiểu số tại cả hai viện của Quốc hội.

Các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã lên lịch cho một vòng bỏ phiếu khác về hai dự luật tài trợ vào sáng 1/10, với mục tiêu được nêu là "tạo cơ hội" cho đảng Dân chủ thay đổi ý định.

Nhà Trắng ứng phó với mối đe dọa đóng cửa chính phủ bằng cách công bố kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu ngân sách bị cắt giảm. "Khi đóng cửa chính phủ, chúng ta phải sa thải rất nhiều người", ông Donald Trump phát biểu trước đó.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ cho biết họ sẽ không lùi bước, nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu bất đồng. Một số người lo ngại về những gì chính quyền ông Trump có thể làm khi chính phủ đóng cửa. Luật liên bang của Hoa Kỳ cho phép các cơ quan và bộ ngành có một số quyền tự quyết định hoạt động nào sẽ tiếp tục khi ngân sách hết hạn.