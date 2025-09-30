Nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa, Phó Tổng thống Vance chỉ trích đảng Dân chủ

(VTC News) -

Hôm 29/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance có cuộc gặp với nhà lãnh đạo của đảng Cộng hoà cùng đảng Dân chủ để cố gắng đạt được thỏa thuận tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp, ông Vance nhấn mạnh: "Tôi nghĩ chúng ta đang tiến tới tình trạng đóng cửa chính phủ, vì đảng Dân chủ sẽ không làm điều đúng đắn".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)

Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có thời hạn đến 12h01 ngày 1/10 (giờ địa phương) để đạt thỏa thuận, nếu không các văn phòng chính phủ sẽ bắt đầu đóng cửa. Một số nhân viên liên bang cũng bị cho nghỉ việc tạm thời cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Đảng Cộng hòa và Nhà Trắng muốn tiến hành một dự luật ngắn hạn không kèm điều khoản gây tranh cãi, kéo dài đến ngày 21/11. Trong khi đó, đảng Dân chủ đưa ra đề xuất đối trọng, bao gồm gia hạn vĩnh viễn các khoản tín dụng thuế Obamacare sắp hết hạn và một số điều khoản khác mà phía Cộng hòa cho là quá mức.

Nhà Trắng cảnh báo việc đóng cửa chính phủ có thể dẫn đến sa thải hàng loạt, vượt xa mức nghỉ phép tạm thời đối với nhân viên không thiết yếu. Tuy nhiên, đảng Dân chủ tại Thượng viện vẫn chưa nhượng bộ. Thượng viện dự kiến bỏ phiếu lại về dự luật này vào ngày 30/9.

Đây không phải lần đầu tiên Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa. Trong quá khứ, Chính phủ Mỹ từng đóng cửa 21 lần và lần lâu nhất kéo dài 35 ngày dưới thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên. Trung bình, mỗi lần kéo dài gần 8 ngày.

Theo Reuters, hệ luỵ đầu tiên từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa là hàng trăm nghìn công chức liên bang sẽ bị cho nghỉ việc không lương và nhiều dịch vụ có thể bị gián đoạn, từ giám sát tài chính đến việc thu gom rác tại nhiều công viên quốc gia. Trong khi đó, những người lao động khác trong khu vực thiết yếu vẫn tiếp tục làm việc, nhưng không được trả lương.