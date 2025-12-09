Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND cấp tỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác; phạm vi, cách thức, quy trình giải quyết công việc; chương trình công tác, các hoạt động và chế độ thông tin, báo cáo của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh).

Tổ chức, hoạt động của UBND cấp tỉnh bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Một trong những nguyên tắc làm việc của UBND cấp tỉnh là hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời đề cao thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, phát huy vai trò lãnh đạo của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Tổ chức, hoạt động của UBND cấp tỉnh phải bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; điều hành, xử lý công việc, khai thác dữ liệu số và cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử để nâng cao hiệu quả quản trị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Dữ liệu được tạo lập trong quá trình hoạt động của UBND cấp tỉnh phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, thống nhất, được quản lý, khai thác, sử dụng chung, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, bí mật Nhà nước theo quy định, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm trách nhiệm giải trình gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực; bảo đảm nền hành chính minh bạch, thống nhất, thông suốt, liên tục; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn giải quyết công việc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật, xác định rõ trách nhiệm cá nhân gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; có cơ chế theo dõi, đánh giá, kiểm tra và kịp thời điều chỉnh nội dung phân cấp, ủy quyền khi các nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp, ủy quyền thực hiện không hiệu quả.

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; xây dựng chính quyền địa phương gần Nhân dân, sát Nhân dân, phục vụ Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân; phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam ở địa phương thực hiện tốt cơ chế phản biện xã hội. Bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.

Nghị định quy định trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND, Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh và quan hệ phối hợp công tác, bảo đảm phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu UBND trong việc xử lý nhanh chóng, kịp thời các nhiệm vụ, công việc của cơ quan hành chính.

Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND cấp tỉnh, thay mặt UBND cấp mình quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND cấp mình, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn công tác; được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, nhân danh Chủ tịch UBND cấp tỉnh khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công.

Ủy viên UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chủ động, tích cực tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể UBND cấp tỉnh, tham dự đầy đủ các phiên họp, thảo luận và biểu quyết những vấn đề được đưa ra.

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và công việc do UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao hoặc ủy quyền; ưu tiên nguồn lực, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thực thi pháp luật, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổng hợp tình hình hoạt động của UBND cấp tỉnh; đề xuất với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân công cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những vấn đề về chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý, quyết định xử lý công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

Trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp mình, UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã, không để việc giải quyết công việc, thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp bị đình trệ, ùn tắc, kém hiệu quả.

Quan hệ phối hợp công tác của UBND cấp tỉnh

UBND cấp tỉnh phải giữ mối liên hệ thường xuyên và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; thường xuyên phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan của Trung ương có liên quan; bảo đảm nền hành chính thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở; UBND cấp tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy (Thành ủy) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan của Tỉnh ủy (Thành ủy) trong công tác.

Đồng thời, UBND cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với Thường trực HĐND cùng cấp trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp HĐND, các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình HĐND; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của HĐND, các Ban của HĐND; trả lời chất vấn của đại biểu HĐND.

UBND cấp tỉnh phối hợp, trao đổi thông tin với Đoàn đại biểu Quốc hội cùng cấp; chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến; khi có yêu cầu, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác cùng tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, khảo sát tình hình thực tế ở địa phương của đại biểu Quốc hội để tiếp thu, xử lý những vấn đề liên quan.

Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh, tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

UBND cấp tỉnh phối hợp, trao đổi thông tin với VKSND, TAND cấp tỉnh trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuyên truyền giáo dục pháp luật. UBND cấp tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở kinh doanh, cá nhân trên địa bàn có môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn và công bằng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.