Chính phủ ban hành Nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị định số 236 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 107/2023 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (thuế tối thiểu toàn cầu).

Theo Nghị định, đối tượng nộp thuế là các đơn vị hợp thành thuộc tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hằng năm trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao đạt từ 750 triệu euro trở lên trong ít nhất 2 năm của 4 năm liền kề trước năm tài chính tính thuế. Với các tập đoàn mới thành lập, nếu trong thời gian hoạt động dưới 4 năm mà đã có tối thiểu 2 năm đạt mức doanh thu nêu trên, đơn vị hợp thành cũng sẽ được xác định là người nộp thuế.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều nằm trong diện áp dụng. Nghị định 236 đồng thời quy định rõ những nhóm đối tượng được loại trừ.

Đơn cử, những đơn vị có tỷ lệ sở hữu chi phối bởi các tổ chức được loại trừ cũng thuộc diện không phải nộp thuế. Cụ thể, đơn vị có ít nhất 95% giá trị do một hoặc nhiều đơn vị được loại trừ nắm giữ (trừ tổ chức dịch vụ hưu trí) và hoạt động chủ yếu để nắm giữ tài sản, đầu tư vốn hoặc thực hiện hoạt động phụ trợ cho các đơn vị này, sẽ được xem là đơn vị được loại trừ.

Trường hợp khác, đơn vị có từ 85% giá trị trở lên thuộc sở hữu của đơn vị được loại trừ và hầu hết thu nhập đến từ cổ tức hoặc lãi, lỗ trên vốn chủ sở hữu được loại trừ cũng không phải là người nộp thuế.

Việc xác định đơn vị được loại trừ được tính trên toàn bộ hoạt động, bao gồm cả các cơ sở thường trú. Nếu một đơn vị đáp ứng điều kiện loại trừ thì toàn bộ hoạt động của đơn vị đó, dù thực hiện ở bất kỳ đâu, cũng được miễn theo quy định.

Ngoài ra, nếu đơn vị là thành viên tập đoàn nhưng thuộc sở hữu của quỹ đầu tư hoặc tổ chức đầu tư bất động sản đủ điều kiện, thì vẫn được công nhận là đơn vị được loại trừ, ngay cả khi quỹ hoặc tổ chức này không phải là công ty mẹ tối cao.

Một trường hợp khác là các đơn vị phụ trợ do tổ chức phi lợi nhuận sở hữu toàn bộ giá trị. Những đơn vị này được coi là loại trừ nếu doanh thu hợp nhất của tập đoàn, sau khi loại trừ các khoản từ tổ chức phi lợi nhuận hoặc các đơn vị được loại trừ khác, chiếm dưới 25% tổng doanh thu và không vượt ngưỡng 750 triệu euro.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2024.