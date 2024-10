Chiều vợ, Mark Zuckerberg độ Porsche Cayenne Turbo GT thành minivan

Mới đây, CEO của Facebook là Mark Zuckerberg vừa chia sẻ trên Instagram hình ảnh cặp đôi xe "vợ chồng" (His and Hers): một chiếc Porsche 911 GT3 Touring và Porsche Cayenne Turbo GT màu xám Chalk.

Đặc biệt hơn, mẫu SUV hiệu năng cao được anh nâng cấp phong cách minivan dành cho vợ là bà Priscilla Chan. Dự án này được thực hiện bởi hãng độ West Coast Customs.

Với việc kéo dài trục cơ sở, chiếc Cayenne Turbo GT còn được bổ sung cửa trượt tự động tương tự các mẫu minivan. Xe cũng nâng hạ thấp khoảng sáng gầm.

Là phiên bản cao cấp nhất, Porsche Cayenne Turbo GT phiên bản trước facelift của Mark Zuckerberg chỉ được sản xuất với thiết kế dạng coupe.

Xe được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Phiên bản facelift 2023 có hiệu suất 659 mã lực và 849 Nm.

Trong khi đó, mẫu xe thể thao Porsche 911 GT3 Touring là phiên bản không có cánh gió của chiếc 911 GT3. Xe thuộc thế hệ thứ 8 của dòng 911, mang mã 992.

Tương tự 911 GT3, Porsche 911 GT3 Touring sở hữu động cơ boxer 6 xy-lanh dung tích 4.0L, công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.

Cả 2 vợ chồng Mark Zuckerberg rất hạnh phúc trước bộ đôi xe vừa sở hữu. Đây cũng có thể xem là dự án độ minivan đầu tiên trên thế giới dành cho mẫu SUV hiệu năng cao Porsche Cayenne Turbo GT.

West Coast Customs là hãng độ chuyên nâng cấp các mẫu xe thể thao và xe siêu sang cho nhiều khách hàng nổi tiếng. Một trong những dự án nổi bật nhất của hãng độ này là chiếc Rolls-Royce Wraith của ca sĩ Justin Bieber.