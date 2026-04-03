Chiều tối nay Bắc Bộ nguy cơ dông lốc, mưa đá và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Tin cảnh báo dông lốc, mưa đá ở miền Bắc và dự báo thời tiết 10 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh ở phía Bắc cường độ yếu vẫn đang di chuyển, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam.

Từ chiều tối 3/4 đến sáng sớm 4/4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 40mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ chiều tối nay, miền Bắc nguy cơ tái diễn mưa đá, dông lốc. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 3-4/4, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Nhận định thời tiết từ đêm 4/4 đến ngày 12/4, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ nhiều ngày mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng 6/4, khu vực này khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng ở Tây Bắc Bộ. Từ 7/4, nắng nóng có thể mở rộng ra Đông Bắc Bộ.

Thanh Hóa đến Gia Lai chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Thời tiết Nam Bộ phổ biến chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, miền Đông nắng nóng. Khoảng ngày 6-7/4, nắng nóng mở rộng sang khu vực miền Tây. Khoảng 2-3 ngày cuối thời kỳ dự báo, nắng nóng xu hướng giảm dần.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 3/4, Hà Nội ngày mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Chiều tối và đêm, tác động bởi đợt không khí lạnh yếu nén và đẩy rãnh áp thấp, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, cao nhất 30-33°C.

Mưa rào và dông còn tiếp diễn ở Hà Nội trong ngày 4/4, nhiệt độ trong ngày không có nhiều thay đổi, dao động 23-29°C.

Sang ngày 5/4, khu vực này nắng ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ tăng lên cao nhất 32°C, thấp nhất duy trì mức 23°C.

Từ 6-12/4, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, trời nắng mạnh gây cảm giác oi bức, ngột ngạt khi nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 34-35°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên ngưỡng 24-26°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối lớn, có thể ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.