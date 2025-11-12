Chiêu rửa tiền qua Bitcoin của 'bà trùm' lừa đảo Trung Quốc

(VTC News) -

Theo Reuters, bị cáo Qian Zhimin, 47 tuổi, đã thừa nhận hai cáo buộc rửa tiền vào tháng 9 vừa qua, sau khi cảnh sát Anh thu giữ hơn 61.000 Bitcoin trị giá hơn 6 tỷ USD. Đây được coi là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từng xảy ra ở nước này.

Trong phiên tòa ngày 11/11, các công tố viên cho biết, Qian đã thực hiện vụ lừa đảo đầu tư khi vận hành công ty Lantian Gerui từ năm 2014 đến 2017, khiến 128.000 nhà đầu tư sập bẫy thông qua mô hình Ponzi trá hình. Tổng số tiền sau đó đã lên đến 5,62 tỷ USD.

"Bà trùm" lừa đảo Trung Quốc Qian Zhimin. (Nguồn: Reuters)

Khi cảnh sát Trung Quốc ập tới một sự kiện của công ty, Qian trốn thoát, chạy xe máy tới biên giới Myanmar, rồi di chuyển qua Đông Nam Á và châu Âu bằng hộ chiếu giả, trước khi định cư tại Anh dưới cái tên Yadi Zhang.

Năm 2018, cảnh sát Anh lần đầu tiếp cận Qian khi bà cùng trợ lý Wen Jian sinh sống tại London và đang tìm cách mua bất động sản. Tại đây, cảnh sát phát hiện các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin, nhưng phải đến năm 2021 mới truy cập được. Khi đó, giá trị của số Bitcoin này đã lên tới 2 tỷ USD.

Wen bị bắt năm 2021, truy tố năm 2022 và kết án năm 2024 với tội danh rửa tiền. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra một phần Bitcoin đã được chuyển sang ví điện tử khác do trợ lý mới của Qian, Ling Seng Hok thực hiện. Nhờ thông tin này, cảnh sát đã lần ra nơi Qian lẩn trốn và bắt giữ bà vào tháng 4 năm 2024, thu giữ 11 triệu Bảng Anh tiền mặt, vàng và tiền điện tử.

Qian Zhimin ẩn náu tại biệt thự xa hoa khắp châu Âu. (Nguồn: Metropolitan Police)

Trước khi bắt giữ, cảnh sát London đã thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất lịch sử: hơn 61.000 Bitcoin. Vào thời điểm bà ta mua (khoảng năm 2018), Bitcoin chỉ giao dịch ở mức khoảng 3.600 USD. Nhưng với việc giá Bitcoin hiện đang dao động quanh mức 100.000 USD, giá trị của số Bitcoin bị thu giữ đã tăng vọt lên hơn 6 tỷ USD.

Vụ án này được xem là một trong những vụ rửa tiền nghiêm trọng nhất lịch về mặt giá trị, và đáng chú ý là chỉ liên quan đến một cá nhân chứ không phải cả một tập đoàn. Các luật sư đại diện cho nạn nhân cho biết nhiều khách hàng của họ đã gánh chịu những tổn thất khủng khiếp, khiến cuộc sống, hôn nhân và gia đình họ bị đảo lộn hoàn toàn.

Dù phiên tòa hình sự đã kết thúc, giới chức Anh vẫn phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý dai dẳng về số phận của số Bitcoin trị giá hàng tỷ USD. Chi tiết về kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân trong phi vụ lừa đảo này vẫn còn là bài toán khó và đang được tranh luận tại Tòa án Tối cao London.