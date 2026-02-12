Chiều nay, giá xăng có thể tăng lần thứ ba liên tiếp

(VTC News) -

Theo nhiều ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, giá xăng RON95 chiều nay có thể tăng khoảng 130 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng khoảng 100 đồng/lít; dầu mazut tăng 470 đồng/kg; dầu hỏa tăng 80 đồng/lít; dầu diesel có thể tăng khoảng 80 đồng/lít.

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Petrovietnam, cũng dự báo giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng (0,5%) lên mức 18.430 đồng/lít và xăng RON95 tăng 40 đồng (0,2%) lên mức 18.880 đồng/lít.

Giá dầu hỏa có thể tăng 220 đồng (1,2%) lên 18.390 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 280 đồng (1,5%) lên 18.450 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut được dự báo có thể tăng mạnh 520 đồng (3,6%) lên mức 15.150 đồng/kg.

Giá xăng dầu chiều nay 12/2 được dự báo tăng. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 5/2, giá xăng E5 RON92 đã tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg, không cao hơn 15.150 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 3 phiên tăng.

Giá dầu thế giới

Lúc 6h ngày 12/2, giá dầu WTI ở mức 64,63 USD/thùng, tăng 0,41 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 69,63 USD/thùng, tăng 0,60 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Theo Reuters, giá dầu tăng gần 2% trong phiên giao dịch hôm nay do được hỗ trợ bởi nguy cơ gián đoạn nguồn cung nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, trong bối cảnh lượng dầu thô rút khỏi các kho dự trữ chủ chốt cho thấy nhu cầu tiêu thụ cải thiện.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích dầu mỏ của UBS, nhận định căng thẳng kéo dài tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ giá dầu, dù đến nay chưa ghi nhận gián đoạn nguồn cung thực tế.

Ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông, trong bối cảnh Washington và Tehran chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột mới.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia của PVM Oil Associates, dù những phát biểu cứng rắn vẫn xuất hiện song hiện chưa có dấu hiệu leo thang căng thẳng. Nhà Trắng cho rằng Iran cuối cùng sẽ mong muốn đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa.

Đồng USD suy yếu nhẹ cũng góp phần hỗ trợ giá dầu, bởi đồng bạc xanh mạnh thường làm giảm nhu cầu đối với dầu thô được định giá bằng USD từ các khách hàng quốc tế.

Việc sụt giảm lượng dầu lưu kho tại trung tâm lọc hóa dầu và lưu trữ Amsterdam, Rotterdam, Antwerp (ARA) cũng như tại Fujairah cho thấy thị trường đang ở trạng thái thắt chặt hơn, qua đó nâng đỡ giá dầu.