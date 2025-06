Chiến lược toàn diện giúp doanh nghiệp phục hồi sau các cuộc tấn công mạng

(VTC News) -

Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, chỉ 11% doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam đạt mức độ đáp ứng, đủ để sẵn sàng ứng phó sự cố. Đây là lý do vì sao đầu tư vào giải pháp bảo vệ và phục hồi dữ liệu, ứng cứu sự cố an ninh mạng đang trở thành ưu tiên chiến lược hàng đầu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Tại sự kiện “Catalyst on the road: The reality of Cyber Resilience” (Thúc đẩy năng lực phục hồi an ninh mạng trong thực tế), Hà Nội, tháng 4/2025 vừa qua, Tech Data Việt Nam và Cohesity đã công bố giải pháp mới giúp giải quyết những khó khăn hiện nay của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi và ứng cứu sự cố trong các cuộc tấn công an ninh mạng.

Với sự đồng hành của VNISA, HPE, AWS và Tech Data Việt Nam, sự kiện mang đến cái nhìn toàn diện về các giải pháp bảo vệ và quản lý dữ liệu, cùng chiến lược phục hồi toàn diện trước các cuộc tấn công mạng. Ông Pramut Sriwichian, Giám đốc khu vực Cohesity Indochina, phụ trách thị trường Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi đang mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam để hỗ trợ khách hàng, đảm bảo an toàn dữ liệu và tận dụng sức mạnh của AI nhằm khai thác tối đa giá trị dữ liệu mà họ đang sở hữu”.

Sự hợp tác này mở ra những góc nhìn mới về giải pháp bảo vệ dữ liệu, phòng ngừa và phục hồi hệ thống một cách hiệu quả, thúc đẩy cơ hội kinh doanh và giới thiệu các giải pháp bảo mật tích hợp AI, phục vụ quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Tech Data cung cấp hỗ trợ toàn diện bao gồm đào tạo kỹ thuật, tư vấn và thiết kế giải pháp, giúp đối tác định vị và triển khai các giải pháp tiên tiến, từ đó gia tăng doanh thu, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và mở rộng thị phần trong thị trường AI đang phát triển mạnh mẽ.

Bà Đỗ Thị Hương Trà, Tổng Giám đốc Tech Data Việt Nam chia sẻ: "Với tầm nhìn trở thành Nhà phân phối của Tương lai, Tech Data liên tục mở rộng danh mục sản phẩm và giải pháp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp, đóng vai trò là cầu nối mang các giải pháp tiên tiến từ khắp nơi trên thế giới đến với Việt Nam".

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập mảng bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp của Veritas, Cohesity đã trở thành nhà cung cấp phần mềm bảo vệ dữ liệu lớn nhất thế giới. Hiện nay, Cohesity phục vụ hơn 13.600 khách hàng doanh nghiệp, bao gồm hơn 85 công ty trong danh sách Fortune 100 và gần 70% Global 500, giúp họ tăng cường khả năng phục hồi, khai thác dữ liệu bằng AI thế hệ mới và quản lý hàng trăm Exabyte dữ liệu toàn cầu. Công ty hợp nhất hiện sở hữu danh mục giải pháp bảo vệ dữ liệu toàn diện, tích hợp nguyên tắc bảo mật dữ liệu Zero Trust và khả năng phân tích dữ liệu bằng AI.

Vào tháng 3/2025, Cohesity công bố những cải tiến quan trọng trong hai lĩnh vực: tăng cường bảo mật cho khối lượng công việc hiện đại với NetBackup 11.0 và bảo mật dữ liệu tích hợp AI thông qua việc mở rộng Cohesity Gaia.

NetBackup 11.0 mang đến các tính năng bảo mật tiên tiến như nâng cao khả năng mã hoá và phòng chống giải mã dữ liệu bằng máy tính lượng tử, mở rộng giám sát hành vi người dùng để phát hiện mối đe dọa nội bộ, và hệ thống chấm điểm rủi ro cải tiến giúp doanh nghiệp chủ động tăng cường bảo mật. Bản cập nhật này cũng hỗ trợ bảo vệ thêm đa dạng các dịch vụ hoạt động trên đám mây và tối ưu hóa hiệu suất sao lưu.

Trong lĩnh vực bảo mật và quản lý dữ liệu bằng AI, Cohesity Gaia – trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo thông minh cho doanh nghiệp – đã được mở rộng để cung cấp khả năng tìm kiếm AI đầu tiên trong ngành cho dữ liệu sao lưu tại chỗ. Kết hợp với sức mạnh tính toán tăng tốc từ NVIDIA, Gaia mang lại khả năng kiểm soát và bảo mật toàn diện, đồng thời cung cấp phân tích dữ liệu bằng AI với hiệu suất cao. Giải pháp hỗ trợ tìm kiếm đa ngôn ngữ, triển khai linh hoạt và loại bỏ nhu cầu truyền dữ liệu lên đám mây nhờ tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tại chỗ.

Sự sáp nhập của Veritas và Cohesity, được mở rộng thông qua mạng lưới phân phối của Tech Data tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khả năng phục hồi an ninh mạng cho các tổ chức tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực bảo vệ dữ liệu tiên tiến cùng trí tuệ nhân tạo của Cohesity với mạng lưới phân phối sâu rộng của Tech Data sẽ mang đến cho doanh nghiệp và người dùng cuối tại Việt Nam những giải pháp toàn diện, giúp họ chủ động ứng phó với các thách thức an ninh mạng ngày càng tinh vi và đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục trong kỷ nguyên số.