Chiến dịch truy quét tội phạm đẫm máu nhất ở Brazil

(VTC News) -

Hơn 40 thi thể nằm la liệt trên một con phố thuộc khu ổ chuột Penha ở Rio de Janeiro sáng 29/10, theo ghi nhận của phóng viên Reuters, chỉ một ngày sau chiến dịch truy quét tội phạm đẫm máu nhất trong lịch sử thành phố nhằm vào một băng nhóm lớn.

Cảnh sát quân sự khống chế các nghi phạm buôn ma túy trong chiến dịch truy quét tại khu ổ chuột Penha, thành phố Rio de Janeiro, Brazil, ngày 28/10/2025. (Ảnh: Reuters)

Giới chức bang Rio de Janeiro cho biết ít nhất 64 người, trong đó có 4 cảnh sát, đã thiệt mạng trong loạt đột kích hôm thứ Ba. Số người chết dự kiến còn tăng trong ngày 30/10.

Theo những người có mặt tại hiện trường, các thi thể được người dân đưa ra đường sau khi họ đi tìm người thân mất tích trong cuộc truy quét.

Chiến dịch diễn ra chỉ vài ngày trước khi Rio đăng cai một loạt sự kiện toàn cầu liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hợp Quốc (COP30), bao gồm Hội nghị Thị trưởng Toàn cầu C40 về biến đổi khí hậu và lễ trao Giải Earthshot do Hoàng tử Anh William khởi xướng.

Cảnh sát Rio thường tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp tội phạm có tổ chức trước những sự kiện quốc tế lớn. Thành phố này từng là chủ nhà của Thế vận hội 2016, Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2024 và hội nghị BRICS vào tháng 7 vừa qua.