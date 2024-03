Chiến dịch 'Tết Ấm App' của Home Credit được giới chuyên gia quốc tế chú ý

(VTC News) -

Tết Nguyên đán là thời điểm mọi người tạm gác lại những công việc, âu lo để sum vầy bên gia đình nhưng với các nhãn hàng và người làm quảng cáo, Tết được coi là thời điểm bận rộn bậc nhất trong năm.

Là ngày lễ truyền thống lớn nhất của người Việt, Tết Nguyên đán trở thành cơ hội để quảng bá thương hiệu và thúc đẩy tiêu dùng. Một trong những cách làm truyền thống và dần tạo nên món ăn tinh thần đối với người tiêu dùng/khán giả là video ca nhạc, phim ngắn.

Dẫu năm 2023 trải qua với nhiều thách thức nhưng nhiều thương hiệu vẫn tiếp tục đầu tư cho các chiến dịch Tết Giáp Thìn 2024. Trong vô vàn những dự án được tung ra trên thị trường, chiến dịch “Tết Ấm App” của Home Credit đã được hai tạp chí quốc tế uy tín tại châu Á là Campaign Brief Asia và Branding in Asia ca ngợi nhờ thông điệp ấn tượng, chạm đúng cảm xúc, nỗi trăn trở của người tiêu dùng.

Trong MV “Tết Ấm App” chỉ dài chưa đến 2 phút được Home Credit tung ra, người xem dễ dàng nhận thấy những “trend” nổi bật đã diễn ra trong năm 2023 như sự lên ngôi của món trà chanh giã tay, nghề livestream bán hàng,... Tuy nhiên, không nhằm tổng hợp lại các sự kiện trào lưu mà thông qua đó, Home Credit mong muốn tôn vinh các cá nhân đã nỗ lực chăm chỉ, miệt mài làm việc trong một năm qua.

Trà chanh giã tay được đội ngũ sáng tạo đưa vào nội dung đoạn phim. (Ảnh: TVC "Tết Ấm App" Home Credit)

“Video tái hiện vòng lặp không bao giờ kết thúc của những khoảnh khắc lao động chăm chỉ, đưa người xem vào cuộc hành trình sự hối hả của ngày đêm, mưa hay nắng và mọi tình huống làm việc phức tạp, hài hước. Cơ bắp của một nhân viên pha chế căng lên vì giã chanh, một chiếc điện thoại chết máy vì những cuộc gọi không ngừng của khách hàng,...

Khi thời điểm cuối năm đến gần, họ cảm thấy choáng ngợp và “đóng băng” khi nhận ra rằng Tết Nguyên đán đang đến gần và có quá nhiều việc không thể giải quyết cùng một lúc. Đây là lúc Home Credit với ứng dụng mới ra mắt xuất hiện, phá vỡ “tảng băng trôi” về áp lực tài chính và tinh thần cho mọi người”, tạp chí Campaign Brief Asia phân tích.

Chiến dịch "Tết Ấm App" được giới quảng cáo và 2 tạp chí uy tín quốc tế về truyền thông sáng tạo đánh giá cao về độ lan tỏa và thông điệp.

Bằng cách khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam kết hợp những xu hướng mới của xã hội một cách độc đáo, “Tết Ấm App” được các chuyên gia truyền thông đánh giá cao bởi lối tiếp cận gần gũi nhưng không kém phần sáng tạo. Đây cũng là năm đầu tiên Home Credit ứng dụng AI để tạo ra các cảnh nền cho bộ hình ảnh chủ đạo. Hình ảnh Tết con rồng cũng được đội ngũ sáng tạo dựa trên chất liệu văn hóa dân tộc, gần gũi với người dân Việt Nam.

Đội ngũ phụ trách Thương hiệu & Sáng tạo của Home Credit đứng sau những chiến dịch Tết đầy ấn tượng.

Không chỉ được đánh giá cao bởi chuyên gia trong ngành, chiến dịch Tết của Home Credit còn nhận về nhiều phản hồi tích cực của người xem, người tiêu dùng.

Theo số liệu từ Younet Media, sau hai tháng triển khai, loạt nội dung của chiến dịch “Tết Ấm App” đã nhận được số lượt tương tác cũng như phản hồi tích cực đáng kể, với tổng lượt thảo luận là 555.217 lượt. Đặc biệt, sau gần hai tháng ra mắt, MV chính thức của chiến dịch đã đạt hơn 16 triệu lượt xem trên YouTube. Bên cạnh đó, TVC “Tết Ấm App” cũng lọt Top 2 TVC Tết 2024 nổi bật trên Mạng xã hội - ngành BFSI (theo báo cáo của Reputa).

Anh Đoàn Đào - Trưởng phòng Quản trị Thương hiệu (phải) và anh Thịnh Nguyễn - Trưởng phòng Sáng tạo (trái) của Home Credit Việt Nam.

"Một chiến dịch mà chúng tôi đứng trên lăng kính của sự thấu hiểu khách hàng đã trải qua một năm thử thách. Cách thể hiện dễ gây thu hút trong ngày Tết, giai điệu, thông điệp đơn giản và dễ nhớ đã giúp chiến dịch lan tỏa một cách mạnh mẽ", anh Đoàn Đào - Trưởng phòng Quản trị Thương hiệu Home Credit Việt Nam bày tỏ.

Thông qua chiến dịch "Tết Ấm App", Home Credit một lần nữa khẳng định vị thế không chỉ là một công ty tài chính số, mà hơn hết còn là một đối tác đồng hành, giúp mọi người đạt được điều họ mong muốn và tận hưởng một cái Tết trọn vẹn, ấm áp, vơi đi những lo âu về tài chính.