Chiêm ngưỡng 200 hình ảnh, hiện vật quý về di sản văn hóa Việt Nam

Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) vừa giới thiệu 200 hình ảnh và hiện vật có giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam, từ truyền thống đến hiện đại.

200 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu với 4 chủ đề chính: Hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; Các di sản văn hoá của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh; Di sản văn hóa Việt Nam đa dạng và độc đáo; Di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: "Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản vô giá của dân tộc, kết tinh bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo bền bỉ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trưng bày Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giới thiệu hệ thống, trực quan và sinh động bức tranh tổng thể về di sản văn hóa Việt Nam.

Qua đó, trưng bày không chỉ tôn vinh các giá trị di sản mà còn lan tỏa nhận thức, trách nhiệm và niềm tự hào của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa của nước nhà".

Bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, cho biết trưng bày được tổ chức nhằm giới thiệu một cách sinh động, trực quan tới công chúng trong nước và quốc tế về những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời phản ánh những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu và hệ thống bảo tàng trong thời gian qua.

Trưng bày Di sản văn hoá Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại kéo dài hết ngày 5/1/2026 tại Hoàng thành Thăng Long.

Việt Nam đang sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú với khoảng 40.000 di tích trong danh mục kiểm kê, 147 di tích quốc gia đặc biệt, 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, cùng hàng nghìn hiện vật, bảo vật quốc gia được lưu giữ tại các bảo tàng và di tích trên cả nước. Đây là kết quả của quá trình sáng tạo, gìn giữ và trao truyền không ngừng của các thế hệ cộng đồng Việt Nam trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước.

Trong khuôn khổ trưng bày, BTC lựa chọn giới thiệu các nội dung trọng tâm, tập trung vào những giá trị đặc trưng của di sản văn hóa Việt Nam, chính sách và nỗ lực bảo vệ di sản cũng như vai trò của di sản trong phát triển bền vững.

"Chúng tôi hy vọng trưng bày sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn toàn diện hơn về di sản văn hóa Việt Nam - một kho tàng vừa giàu bản sắc truyền thống, vừa không ngừng được kế thừa, phát huy trong đời sống đương đại", bà Hiền chia sẻ.

