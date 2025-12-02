  • Zalo

Chicilon Digital Media chung tay ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

Sống đẹpThứ Ba, 02/12/2025 21:17:14 +07:00Google News
(VTC News) -

Chicilon Digital Media đã tổ chức hoạt động quyên góp ủng hộ người dân tại khu vực Miền Trung, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng bởi các trận bão, lũ vừa qua.

Chicilon Digital Media chung tay ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Mạnh Hùng - Nguyễn Trung
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn