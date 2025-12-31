'Chìa khóa' giúp Gia Lai thu hút vốn 158.000 tỷ đồng năm 2025

(VTC News) -

Gia Lai đang nổi lên như một trong những điểm sáng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong năm 2025 khi cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt, thời gian giải quyết hồ sơ rút ngắn mạnh mẽ, đồng thời tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn.

Thành quả là tỉnh thu hút được 180 dự án với tổng vốn hơn 158.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

Gia Lai đã hoàn tất danh mục 100% thủ tục thực hiện “không phụ thuộc địa giới hành chính”

Theo tài liệu công bố, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành soát xét 100% thủ tục hành chính, và tiến hành cắt giảm hơn 55% thời gian giải quyết so với trước. Đặc biệt, việc rà soát 1.713 thủ tục hành chính và tập trung vào 790 thủ tục trong nhóm cấp phép cấp giấy chứng nhận đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Việc này không chỉ giúp rút ngắn thời gian, mà còn giảm chi phí, công sức cho doanh nghiệp và người dân khi làm hồ sơ tại cơ quan hành chính.

Bên cạnh đó, Gia Lai là một trong số ít tỉnh đã hoàn tất danh mục 100% thủ tục thực hiện “không phụ thuộc địa giới hành chính” và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tương ứng, giúp doanh nghiệp và người dân giảm tối đa việc đi lại và thuận tiện nộp hồ sơ ở bất kỳ địa điểm nào trong tỉnh.

Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

Không dừng lại ở việc cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ, Gia Lai còn mạnh tay triển khai chuyển đổi số, đơn giản hóa quy trình dựa trên dữ liệu. Tỉnh đã hoàn thành danh mục 436 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu theo Nghị quyết 66/NQ-CP, bước tiến quan trọng trên hành trình hướng đến nền hành chính hiện đại, giảm giấy tờ và thủ tục rườm rà.

Những mô hình mới như đại lý dịch vụ công trực tuyến tại các ngân hàng lớn, quầy ưu tiên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, và Ki-ốt dịch vụ công tại 10 đơn vị lực lượng vũ trang giúp giải quyết thủ tục ngay tại cơ sở cũng đã được tỉnh triển khai.

Gia Lai ban hành 14 quyết định ủy quyền và 2 quyết định phân cấp giải quyết thủ tục hành chính cho các sở, ngành, nâng cao trách nhiệm và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Đồng thời, tỉnh đã đào tạo hơn 6.276 lượt cán bộ, công chức cấp xã về nghiệp vụ, kỹ năng số và sử dụng AI trong xử lý công việc để nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở.

Những cải cách này không chỉ dừng ở lý thuyết mà đã được chuyển hóa thành kết quả đầu ra rõ rệt: Gia Lai thu hút vượt chỉ tiêu khi có 180 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 158.000 tỷ đồng trong năm 2025 – vượt mục tiêu đề ra.

Trong đó, cơ cấu vốn đầu tư rất đa dạng: 164 dự án trong nước với tổng vốn hơn 122.000 tỷ đồng và 16 dự án FDI mới với tổng vốn gần 35.700 tỷ đồng, một con số đáng chú ý thể hiện sự tăng cường tín nhiệm từ các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh tại tỉnh.

Các dự án này phân bổ trên nhiều ngành kinh tế trọng yếu như công nghiệp, hạ tầng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển đô thị xanh. Một số dự án được xúc tiến và ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Gia Lai 2025 với tổng vốn đăng ký lên tới gần 120.000 tỷ đồng đã tạo động lực mạnh mẽ cho không khí đầu tư của tỉnh.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trả lời báo chí tại buổi họp báo.

Song hành cùng cải cách, Gia Lai tích cực đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, phát triển các khu kinh tế và công nghiệp, đồng thời xây dựng quỹ đất sạch để đón các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Đây chính là một trong những điểm cộng lớn giúp tỉnh thu hút dòng vốn chiến lược, từ đó mở rộng không gian đô thị, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Không chỉ là cắt giảm thủ tục, Gia Lai đang xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đầu tư toàn diện: công khai, minh bạch quy hoạch, hỗ trợ thủ tục đất đai, môi trường, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện hạ tầng chiến lược. Sự đồng hành của chính quyền địa phương được các doanh nghiệp đánh giá cao khi luôn có đội ngũ hướng dẫn chuyên nghiệp, giải đáp vướng mắc và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đầu tư nhanh chóng.

Kết quả trên khiến Gia Lai dần được nhìn nhận không chỉ là một địa phương có tiềm năng lớn về tài nguyên và vị trí địa lý, mà còn là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong vùng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Các chuyên gia cho rằng cải cách hành chính là yếu tố tạo “nền tảng vững chắc” giúp tỉnh ghi dấu ấn trên bản đồ thu hút vốn đầu tư cả trong nước và quốc tế.

Gia Lai là một địa phương có tiềm năng lớn về tài nguyên và vị trí địa lý, mà còn là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong vùng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục “chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ” và lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả cải cách, không chỉ dựa trên số liệu thống kê. Gia Lai cũng đặt mục tiêu tiếp tục thu hút vốn chất lượng cao hơn và tăng trưởng bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.