Chi tiết học phí 6 trường trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM 2024

Năm học 2024 - 2025, trường Đại học Bách khoa áp dụng mức học phí 30 - 80 triệu đồng/năm học. Cụ thể, với các chương trình đào tạo tiêu chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp đều có mức học phí như nhau với 30 triệu đồng/năm học.

Riêng chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh, chuyển tiếp quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand) áp dụng mức học phí 80 triệu đồng/năm học. Trong đó, với chương trình chuyển tiếp quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand) sinh viên sẽ học 2 năm ở Việt Nam và 2,5 năm cuối học chuyển tiếp sang đại học đối tác Úc, Mỹ, New Zealand với mức học phí dao động từ 532 - 799 triệu đồng/năm học.

Còn chương trình chuyển tiếp quốc tế (Nhật Bản), 2,5 năm đầu sinh viên học tại Việt Nam áp dụng mức học phí là 60 triệu đồng/năm học. Sau đó, 2 năm cuối sinh viên sẽ học chuyển tiếp sang đại học đối tác Nhật Bản, ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Nhật, học phí khoảng 91 triệu đồng/năm (theo tỷ giá ngoại tệ tháng 1/2024).

Học phí trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên áp dụng học phí từ 24,7 - 59,6 triệu đồng/năm học. Trong đó, các ngành có mức học phí thấp nhất gồm: Vật lý học, Địa chất học, Hải dương học, Khoa học môi trường, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật địa chất, Quản lý tài nguyên và môi trường. Với ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) có mức học phí cao nhất với 59,6 triệu đồng/năm học.

Cụ thể mức học phí của trường như sau:

Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm học tới, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tăng học phí các ngành thuộc chương trình chuẩn, còn học phí chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và tăng cường tiếng Anh giữ nguyên.

Cụ thể, nhà trường sẽ thu học phí theo nhóm ngành với mức học phí dao động từ 14 - 29 triệu đồng/năm học với chương trình đào tạo chuẩn, 60 triệu đồng với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và tăng cường tiếng Anh (chất lượng cao). Riêng ngành Việt Nam học (dành cho đối tượng người nước ngoài) có mức học phí 66 triệu đồng/năm học.

Học phí nhóm ngành Khoa học xã hội và Nhân văn.

Học phí nhóm ngành Ngôn ngữ, Du lịch.

Học phí đào tạo Chuẩn quốc tế và tăng cường tiếng Anh.

Học phí chương trình liên kết quốc tế 2 + 2.

Đối với trường Đại học Kinh tế - Luật, áp dụng mức học phí dự kiến năm học 2024-2025 chương trình đào tạo bằng tiếng Việt 27,5 triệu đồng/năm học, đào tạo bằng tiếng Anh: 57,6 triệu đồng/năm học.

Tổng số tín chỉ của các chương trình đào tạo của trường là 130 tín chỉ. Trường hợp sinh viên học lại, cải thiện, học song ngành, ngoài chương trình đào tạo, tích lũy kiến thức thì học phí của các học phần này sẽ tính theo số tín chỉ học.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin áp dụng mức học phí dự kiến năm học 2024 - 2025 từ 35 - 140 triệu đồng/năm học.

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm như sau:

Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trường Đại học An Giang áp dụng mức học phí dự kiến từ 15,9 - 18,5 triệu đồng/năm học. Trong đó, khối ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên), khôi ngành III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) có mức học phí thấp nhất với 15,9 triệu đồng/năm học.

Đối với khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm nghiệp và thủy sản, Thú y) có mức học phí cao nhất với 18,5 triệu đồng/năm học.

Cụ thể học phí các ngành, khối ngành như sau: