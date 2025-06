Chi tiết 102 xã, phường mới của tỉnh Đắk Lắk

59 thị trấn Chí Thạnh, xã An Dân và xã An Định xã Tuy An Bắc

60 xã An Ninh Đông, An Ninh Tây và An Thạch xã Tuy An Đông

61 xã An Hiệp, An Hòa Hải và An Cư xã Ô Loan

62 xã An Thọ, An Mỹ và An Chấn xã Tuy An Nam

63 xã An Nghiệp, An Xuân và An Lĩnh xã Tuy An Tây

64 thị trấn Phú Hòa, các xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa), Hòa Định Đông, Hòa Định Tây, Hòa Hội và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa An (huyện Phú Hòa) xã Phú Hòa 1

65 xã Hòa Quang Nam, xã Hòa Quang Bắc và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Trị xã Phú Hòa 2

66 thị trấn Phú Thứ, xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa), xã Hòa Tân Tây và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Bình 1 xã Tây Hòa

67 xã Hòa Đồng và xã Hòa Thịnh xã Hòa Thịnh