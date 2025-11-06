Chỉ huy Nga cảnh báo Kupyansk sẽ thất thủ trong thời gian tới

(VTC News) -

Hôm 5/11, chỉ huy đơn vị tấn công thuộc Trung đoàn 121 của Sư đoàn súng trường cơ giới 68 của Nga, với biệt danh Lavrik thông tin: “Đơn vị của tôi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Kupyansk. Trong ngày qua, chúng tôi kiểm soát 25 tòa nhà trong thành phố. Ở phía tây của thành phố, binh lính của tôi tiến dọc theo 3 con phố, kiểm soát 16 tòa nhà. Trong đó có 9 ngôi nhà trên phố Pervaya Zapadnaya, 4 ngôi nhà trên phố Levadny Vyezd và 3 ngôi nhà trên phố Sinkovskaya".

Trong video được Bộ Quốc phòng Nga công bố, Lavrik nói thêm: “Tôi tin chắc thành phố sẽ bị kiểm soát hoàn toàn trong tuần tới. Tinh thần của chúng tôi rất cao và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Lính Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Kupyansk được xem là đầu mối hậu cần và trung chuyển quan trọng của Ukraina ở miền đông. Kupyansk đóng vai trò lớn trong việc vận chuyển quân nhu và hỗ trợ cho lực lượng tại khu vực Kharkiv.

Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đang tiến sâu về phía bắc thành phố Pokrovsk, miền Đông Ukraine, đồng thời “quét sạch” các đơn vị của Kiev nhằm giành quyền kiểm soát trung tâm giao thông và hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine.

Phía Kiev thừa nhận quân đội đang gặp khó khăn tại Pokrovsk, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định khu vực quanh Pokrovsk quân Nga không đạt được tiến triển đáng kể trong ngày qua. Nhiều chỉ huy binh sĩ Ukraine cũng thừa nhận tình hình tại Pokrovsk đang ngày càng khó khăn.

“Chúng tôi đang cố kiểm soát tình hình, nhưng mọi thứ đang trở nên tệ hơn”, trung sĩ Liana Kononchuk, 31 tuổi, thuộc một đơn vị Ukraine tại Pokrovsk, nói với NBC News. “Không còn tuyến phòng thủ cố định. Đối thủ len lỏi từng nhóm nhỏ, từng bước bào mòn tiền tuyến”, trung sĩ Liana Kononchuk nói thêm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga phản bác, cho rằng ông Zelensky không nắm rõ tình hình thực tế hoặc cố tình che giấu mức độ nguy cấp của quân đội Ukraine, đồng thời tuyên bố các đơn vị Kiev bị kẹt trong “nồi hầm” tại Pokrovsk và Kupiansk, “không còn lựa chọn nào ngoài việc đầu hàng để bảo toàn mạng sống”.

Theo báo cáo từ phía Nga, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine mất khoảng 1.460 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Moskva trên khu vực tiền tuyến.