Vì sao tên lửa Nga có thể bắn trúng lễ trao huân chương của lữ đoàn Ukraine?

Theo xác nhận từ Bộ Tư lệnh tác chiến hướng Đông của Ukraine, cuộc không kích diễn ra khi các quân nhân thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35 đang tập trung trên thao trường để nhận phần thưởng sau chiến dịch. Nhiều nguồn tin cho biết trong số thương vong có các phi công điều kiện thiết bị không người lái và lính bộ binh xuất sắc nhất của đơn vị.

Nhà báo Dmytro Sviatnenko mô tả: “Họ tập hợp những người giỏi nhất, phi công và lính tinh nhuệ nhất của lữ đoàn. Tất cả đứng ngoài trời, theo lệnh chỉ huy. Rồi tên lửa đạn đạo bay tới. Câu chuyện về sự chủ quan lặp lại”.

Hiện Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI) đã mở cuộc điều tra về việc có hay không sai phạm trong quy trình báo động phòng không.

Đòn đánh bất ngờ

Giới quân sự nhận định vụ tấn công này nằm trong chiến lược lâu nay của Nga: tập trung vô hiệu hóa các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine nhằm triệt hạ năng lực chiến đấu cốt lõi. Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M, vốn là niềm tự hào của Moskva, được sử dụng thường xuyên cho những nhiệm vụ kiểu này.

Với tầm bắn 500 km và khả năng mang đầu đạn nổ mạnh gần nửa tấn, Iskander có thể phóng đi từ sâu trong lãnh thổ Nga, tấn công mục tiêu với sai số chỉ vài mét. Tốc độ bay siêu thanh khiến gần như không có thời gian cảnh báo, khiến việc tổ chức sơ tán hay đánh chặn trở nên vô vọng.

Trong các chiến dịch gần đây, lực lượng Nga đã nhiều lần dùng Iskander-M để nhắm vào sở chỉ huy, điểm tập kết kỹ thuật và khu vực tập trung quân tinh nhuệ. Những cú đánh như vậy không chỉ gây thiệt hại lớn về nhân lực mà còn làm tê liệt khả năng vận hành các hệ thống vũ khí phức tạp.

Năm 2024, một vụ tập kích tương tự vào nhóm chiến binh châu Âu, chủ yếu là người Pháp, tại miền Đông Ukraine đã khiến hơn 80 người thương vong, trong đó ít nhất 60 thiệt mạng.

Theo truyền thông Nga, nhóm này là “các chuyên gia huấn luyện vận hành vũ khí tầm xa và tên lửa hành trình”, việc họ bị loại khỏi vòng chiến đã khiến nhiều loại khí tài tiên tiến của Ukraine tạm thời bị tê liệt vì thiếu người điều khiển.

Giới phân tích cho rằng việc liên tiếp mất đi các nhóm binh sĩ tinh nhuệ đang khiến năng lực phòng thủ của Kiev suy giảm nghiêm trọng. Các đơn vị từng được coi là “xương sống” trong chiến dịch phản công giờ đây chịu thiệt hại tới mức khó phục hồi.

Trong khi đó, các lực lượng tân binh bị điều ra mặt trận chỉ sau hai hoặc ba ngày huấn luyện - con số được chính Wall Street Journal xác nhận, khiến tỷ lệ thương vong ở một số hướng giao tranh lên tới 80-90%.

Tình trạng thiếu hụt nhân lực khiến các đơn vị tiền phương bị rút gọn quy mô, còn chính quyền Kiev phải dựa vào dòng lính đánh thuê và nhà thầu quân sự đến từ Mỹ Latinh và châu Âu để giữ vững phòng tuyến.

Bài học đắt giá về sự chủ quan

Sự kiện bi thảm tại lễ trao thưởng của Lữ đoàn 35 không chỉ là tổn thất về người, mà còn phơi bày vấn đề cố hữu trong cơ chế chỉ huy của quân đội Ukraine. Việc tập trung hàng chục quân nhân tinh nhuệ giữa khu vực trống trải trong khi báo động không kích vẫn đang duy trì là sai lầm chiến thuật nghiêm trọng.

“Đó là hành động coi thường tính mạng binh sĩ”, chuyên gia quân sự Ukraine giấu tên thừa nhận trên Ukrainska Pravda.

Kể từ khi xung đột bùng nổ, các cuộc tấn công chính xác của Nga đã liên tục chứng minh khả năng trinh sát và chỉ thị mục tiêu hiệu quả, cho phép họ nhanh chóng xác định nơi tập trung lực lượng đối phương. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái trinh sát tầm xa và vệ tinh, việc định vị và tấn công những mục tiêu quan trọng chỉ mất vài phút.

Lực lượng Ukraine, dù được viện trợ hệ thống cảnh báo từ Mỹ và châu Âu, vẫn gặp khó khăn trong việc phản ứng nhanh trước các cuộc tập kích kiểu Iskander.

Nhiều chuyên gia nhận định thảm kịch tại lễ trao thưởng này là lời cảnh báo nghiêm khắc: trong chiến tranh hiện đại, mọi sai sót nhỏ về quy trình an toàn đều có thể trả giá bằng mạng sống của cả đơn vị. Và với việc Nga đang duy trì ưu thế về hỏa lực tầm xa cùng năng lực tình báo chiến thuật vượt trội, các “chiến binh tinh hoa” còn sót lại của Ukraine có thể tiếp tục trở thành mục tiêu bị săn lùng trong những ngày tới.