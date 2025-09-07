Chị gái Quang Linh Vlogs góp cổ phần tại Công ty Chị Em Rọt, cùng bán kẹo Kera

(VTC News) -

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT); Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), về tội Lừa dối khách hàng.

Ngoài những bị can bị đề nghị truy tố, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra đã xem xét vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc quảng bá, bán kẹo Kera trên mạng xã hội thuộc nhóm Công ty Chị Em Rọt, trong đó có Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Phạm Quang Linh).

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục trong đoạn video quảng cáo sản phẩm.

Công ty Chị Em Rọt gồm 6 cổ đông sáng lập, Phạm Thị Nhật Lệ là một trong số này, góp 1,3 tỷ đồng, sở hữu cổ phần tỷ lệ 13,66%.

Theo sự phân công, Lê Tuấn Linh chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập doanh nghiệp, tuyển nhân viên vận hành công ty.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh có trách nhiệm quay các video quảng bá, giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, cá nhân Tiên đại diện hình ảnh cho nhãn hàng, tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và công ty. Trần Chí Tâm tham dự các cuộc họp với với các cổ đông để nắm bắt, thông tin lại các công việc cho Phạm Quang Linh.

Trong khi đó, chị gái Quang Linh Vlogs được phân công nhiệm vụ tham gia các livestream bán hàng cho công ty.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Thành Công có vai trò chủ mưu, cầm đầu, khi trực tiếp lên ý tưởng về sản phẩm, trực tiếp tìm người nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất kẹo Kera.

Lê Tuấn Linh đóng vai trò tổ chức, khi trực tiếp cử người kiểm tra chất lượng kẹo Kera, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng sản phẩm; chỉ đạo xây dựng kịch bản, dàn dựng quay video quảng cáo sản phẩm kẹo Kera cùng 3 KOL đăng trên các nền tảng xã hội.

Hằng Du Mục vừa là KOL giới thiệu sản phẩm, vừa cổ đông sáng lập công ty, lên ý tưởng sản xuất kẹo Kera, đóng vai trò thực hành trong vụ án. Hằng Du Mục được công ty trả hoa hồng hơn 177 triệu đồng, sau khi bán được sản phẩm.

Đối với Quang Linh Vlog, kết luận điều tra cũng nêu bị can là đồng cổ đông sáng lập công ty, cùng lên ý tưởng sản xuất loại kẹo cho người kén ăn rau. Nhưng quá trình sản xuất, Quang Linh không quan tâm chất lượng sản phẩm, quảng bá sản phẩm không đúng sự thật. Cá nhân Linh được chia hoa hồng hơn 182 triệu đồng. Bị can đóng vai trò thực hành.

Đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, hồ sơ thể hiện, kẹo Kera là sản phẩm của Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Tiên được hưởng 30% lợi nhuận, tương ứng 30% cổ phần vốn góp. Khi sản phẩm bán ra thị trường, thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng, Thuỳ Tiên được chia hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua nền tảng mạng xã hội TikTok, hơn 6,8 tỷ đồng. Trong vụ án, Tiên đóng vai trò thực hành.

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Nhật Lệ không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera. Phạm Thị Nhật Lệ không biết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất kẹo Kera; không nắm được thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không.

Trong quá trình quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắk Lắk, Lệ đi cùng đoàn nhưng không tham gia cùng em trai và Hằng Du Mục quay video quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera.

Cá nhân Phạm Thị Nhật Lệ căn cứ thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau Kera để giới thiệu thành phần kẹo gồm 10 loại bột rau củ quả (như cải bó xôi rau má, cần tây, chùm ngây, diếp cá, khoai lang tím, bí đỏ, cà rốt, chuối xanh, táo xanh) và sử dụng tài khoản Tiktok “Nhật Lệ” để trực tiếp bán hàng theo phương thức tiếp thị liên kết sản phẩm kẹo Kera, bán được 385 hộp kẹo với giá gần 90 triệu đồng ,được hưởng tiền hoa hồng hơn 8,7 triệu đồng.

Nhận thấy mình có trách nhiệm với vai trò là cổ đông Công ty Chị Em Rọt nên ngày 25/8, Phạm Thị Nhật Lệ tự nguyện nộp hơn 367 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để cùng các bị can khác khắc phục hậu quả vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra cho rằng chưa có cơ sở để xử lý Phạm Thị Nhật Lệ về tội Lừa dối khách hàng với vai trò đồng phạm với Phạm Quang Linh và các bị can khác.