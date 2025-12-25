Chỉ di chuyển 1 que diêm, phép tính 9 + 9 = 11 có thể đúng?

(VTC News) -

Câu đố xếp que diêm luôn là thử thách thú vị cho khả năng quan sát và tư duy linh hoạt. Trong hình ảnh trên, phép tính 9 + 9 = 11 được tạo thành từ các que diêm, và dĩ nhiên theo toán học thông thường thì điều này hoàn toàn không đúng.

Tuy nhiên, luật chơi rất đơn giản: Chỉ được di chuyển một que diêm, không bẻ gãy, không thêm bớt, để biến phép tính sai thành đúng.

Nghe thì dễ, nhưng không phải ai cũng tìm ra đáp án ngay từ lần đầu. Bạn có đủ nhanh và tinh mắt để giải được câu đố này không? Thử suy nghĩ vài giây trước khi xem lời giải nhé!

Chỉ di chuyển 1 que diêm, phép tính 9 + 9 = 11 liệu có thể đúng?

Hãy để lại đáp án dưới phần bình luận và kiểm tra câu trả lời của các "đối thủ".