Chỉ còn khoảng 2.500 vé tàu chạy suốt Bắc - Nam dịp cao điểm Tết Bính Ngọ

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 3/2/2026 đến 8/3/2026 (từ ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Ngành đường sắt tổ chức chạy 55 đoàn tàu, cung ứng khoảng 330.000 vé cho hành khách đi suốt.

Đơn vị mở bán vé rộng rãi từ ngày 20/9/2025. Tính đến hết ngày 20/10/2025, tổng số vé tàu Tết Bính Ngọ đã bán là 64.200 vé, đạt 73% so với tổng số vé bán ra cùng kỳ mở bán dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Hiện chỉ còn khoảng 2.500 vé tàu suốt Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Đường sắt)

Hiện số lượng vé tàu còn lại trước Tết giai đoạn từ ngày 3/2 đến ngày 9/2/2026 (trước ngày 23 tháng Chạp) và từ 14/2 đến 16/2/2026 (27 đến 29 tháng Chạp) vẫn còn vé tàu đi tất cả các ga.

Những ngày cao điểm từ 10/2 đến 14/2/2026 (tức từ ngày 23 đến 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tổng số vé còn lại trên tất cả các đoàn tàu khoảng 2.500 chỗ đi suốt.

Cụ thể các vé tàu còn có ga đi từ Sài Gòn/Dĩ An/Biên Hòa ra đến các ga Vinh/Hà Nội) như sau: Ngày 10/2/2026 (tức 23 tháng Chạp) còn 1.045 vé, đi tất cả các ga.

Ngày 11/02/2026 (tức 24 tháng Chạp) còn 199 vé, phần lớn là ghế ngồi mềm, có ga kết thúc là ga Vinh.

Ngày 12/02/2026 (tức 25 tháng Chạp) còn 121 vé, phần lớn là ghế ngồi mềm, có ga kết thúc là ga Vinh.

Ngày 13/02/2026 (tức 26 tháng Chạp) còn 175 vé, phần lớn là ghế ngồi mềm, có ga kết thúc là ga Vinh.

Ngày 14/02/2026 (tức 27 tháng Chạp) còn 1.044 vé, đi tất cả các ga.

Ngành đường sắt cũng có chính sách giảm giá cho hành khách bao gồm: Hành khách mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên) có cự ly trên 900km, mức giảm giá là 5% - 15% đối với các tàu chiều lẻ trước Tết (từ ngày 3/2 đến ngày 17/2/2026) và chiều chẵn sau Tết (từ ngày 21/2 đến ngày 8/3/2026).

Giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu Thống Nhất xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15/2/2026 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên.

Giảm từ 2% đến 12% giá vé cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên.

Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi.

Giảm từ 10% đến 20% giá vé cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

Ngành đường sắt cũng ban hành quy định về việc bán vé ghế phụ dịp Tết 2026, dành cho cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi). Khi hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và đề nghị mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em; mỗi vé hành khách người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn.

Ngoài ra ngành đường sắt cũng quy định về việc đổi, trả vé của hành khách với mức áp dụng mức khấu trừ đổi, trả vé là 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu đối với các vé tàu đi trong những ngày cao điểm. Các ngày khác vẫn áp dụng mức phí đổi/trả vé theo quy định.

Ngoài ra, ngành đường sắt cũng đã mở bán vé các đoàn tàu Thống Nhất chạy thường xuyên trong dịp Tết Dương lịch 2026 như sau: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn - Hà Nội), Tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng), Tàu SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang), Tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết).