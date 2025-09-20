Giá đắt hơn năm ngoái, 22.000 vé tàu Tết 2026 vẫn bán hết chỉ trong buổi sáng

(VTC News) -

Đến 12h trưa nay, khoảng 22.000 vé tàu Tết đã được bán, đạt doanh thu 44 tỷ đồng. Tuy nhiên so với mọi năm, lượng khách xếp hàng tại có phần thưa hơn, cho thấy nhiều người đã quen với việc mua vé trực tuyến.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết giá vé năm nay tăng 5-10% do ngành đường sắt đưa vào phục vụ 150 toa xe được cải tạo và đóng mới với chất lượng cao hơn.

Nhiều khách ngồi chờ đến lượt mua vé tàu Tết 2026 tại ga Hà Nội.

Giá vé cao nhất trên hệ thống là 3,75 triệu đồng của tàu SE2 giường nằm mềm tầng 1 khoang 4 giữa toa cho chặng Sài Gòn - Hà Nội, trong thời gian cao điểm. Tết năm 2025 trước đó, giá vé cao nhất là 3,234 triệu đồng/giường.

Ngoài ra, giá cho khoang VIP 2 giường là 7,35 triệu đồng/giường, tăng 350.000 đồng so với năm 2025.

Mặc dù vậy, ngành đường sắt vẫn có nhiều chính sách hấp dẫn để hỗ trợ hành khách, với tổng cộng khoảng 330.000 chỗ được cung ứng trong suốt kỳ vận tải Tết Bính Ngọ 2026.

Một số chính sách giảm giá đáng chú ý gồm: Giảm 5-15% cho khách mua vé sớm (trước 10 ngày) với các chặng trên 900km; giảm 3% cho vé xuất phát từ ga Sài Gòn vào ngày 28 Tết đi từ 1.000 km trở lên; giảm 2-12% cho vé tập thể từ 11 người trở lên; giảm 5% giá vé khứ hồi; giảm 10-20% cho sinh viên.

Ngoài ra, các đối tượng chính sách xã hội, người cao tuổi, trẻ em (6 đến dưới 10 tuổi) vẫn được hưởng các ưu đãi thường xuyên. Tuy nhiên, hành khách lưu ý chỉ được hưởng một mức giảm giá cao nhất, không được cộng dồn.

Ông Tuấn cũng khuyến cáo hành khách nên mua vé qua các kênh chính thống để tránh rủi ro. Có thể thấy, dù giá vé tăng nhưng tàu hỏa vẫn là phương tiện được nhiều người tin dùng, không chỉ để di chuyển mà còn để trải nghiệm một hành trình về nhà đầy ý nghĩa.