Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc nhận 7,5 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến những sai phạm tại 2 dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với 2 dự án nêu trên không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương “cho phép thuê tư vấn nước ngoài”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, vẫn ký các tờ trình để bà Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài thực hiện lập 2 dự án và phê duyệt kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc của 2 dự án.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Cụ thể, Công ty VK Architects and Engineers được cho phép lập, báo cáo các phương án thiết kế kiến trúc và được phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc của 2 dự án.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc đã được phê duyệt, ông Thắng chỉ đạo 3 cựu Phó giám đốc Ban là các ông Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Văn Sinh hoàn thiện, hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật để Liên danh VK Studio - Viện Trang thiết bị thực hiện các gói thầu TV4/2014, TV5/2014.

Đồng thời, ông Thắng cùng ông Sinh hoàn thiện, hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định pháp luật để VK Studio thực hiện các gói thầu TVBM-04 và TVVD-04, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, Viện Kinh tế xây dựng đã thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư, chi phí lập dự án và chi phí thiết kế của 2 dự án khi không đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cơ sở pháp lý.

Từ đó, Ban Y tế Trọng điểm căn cứ vào kết quả thẩm tra này để phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kết quả chỉ định thầu các gói thầu TV5/2014, TV4/2014, TVBM-04, TVVD-04, tiếp tục gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 70 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện các gói thầu XDBM-01, XDVD-01 được xác định có nhiều sai phạm.

Cụ thể, để bảo đảm tiến độ thực hiện 2 dự án theo yêu cầu của Chính phủ, ông Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo ông Sinh tham mưu để Ban Y tế Trọng điểm có Tờ trình đề nghị Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCT) của 2 dự án theo hướng không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, nhằm bảo đảm tính đồng bộ của dự án.

Tuy nhiên, Tờ trình đề nghị phê duyệt KHLCT của 2 dự án không có căn cứ phân chia các gói thầu. Dù vậy, ông Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị) vẫn chủ trì tổ chức họp, thẩm định KHLCT của 2 dự án không lập báo cáo thẩm định và có phiếu trình để bà Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định phê duyệt KHLCT của 2 dự án theo nội dung nêu trên.

Trên cơ sở KHLCT được phê duyệt, ông Thắng tiếp tục chỉ đạo 3 phó giám đốc Ban phối hợp với ông Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty SHT) lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các gói thầu XDBM-01, XDVD-01 không đúng quy định, phát sinh nhiều sai phạm, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Hậu quả, các dự án không thực hiện đúng tiến độ, phải dừng thi công, không bảo đảm mục tiêu đề ra, gây lãng phí tài sản Nhà nước hơn 730 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Văn Sinh có sai phạm xuyên suốt, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận, Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nhiều lần nhận của Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2,5 tỷ đồng (đối chất giữa Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Chiến Thắng các bên vẫn giữ nguyên lời khai) và 1 lần nhận từ Nguyễn Hữu Tuấn số tiền 5 tỷ đồng.

Bà Tiến không biết không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn về việc đưa nhận tiền.